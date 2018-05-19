Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102410
ALTIN
186.604
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0543
EURO
5.2816
banner138

Prof. Dr. Haydar Baş'ın 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Haydar Baş, “İçinden geçtiğimiz siyasi, sosyal, ekonomik şartlar 1919'unkinden farklı değilken, aynı iman ve inançla bugünleri atlatmamız temennisi ile bayramımız kutlu olsun” dedi

19 Mayıs 2018 Cumartesi 00:00
Prof. Dr. Haydar Baş'ın 19 Mayıs mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş şunları kaydetti:

Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’a şöyle başlar:

“1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Umumi harpte Osmanlı devleti yenilmişti.

Harbe katılmaya karar veren ve en başta gelen Osmanlı idarecileri kendi hayatlarının kaygısına düşerek memleketten kaçmışlardı…”

Misyonerlik oyunlarıyla güçlenen işgalleri atarak devam eder, Gazi...

Büyük bir iman kuvveti ile girişilen, tam bağımsızlık ve kurtuluş üzerine kurulu mücadele, tüm Anadolu'yu Mustafa Kemal'in şahsında sarmıştı.

Tek başına çıkılan yolculuk, etnik kimlikleri Türk milleti olarak bütünleştirerek zafere dönüşmüştür.

Asker Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı başlarken kendinin ve milletin sırtını dayadığı asıl gücü şöyle anlatır:

“Türk Milleti, Allah'ın inayetine güvenerek hayatını kurtarmaya, yaşamak hakkına malik olduğunu dünyaya göstermeye azmettiği gün, bütün vesaitten mahrum, yalnız iman aşkı ve istiklal kuvvetine malik idi.”

İçinden geçtiğimiz siyasi, sosyal, ekonomik şartlar 1919'unkinden farklı değilken, aynı iman ve inançla bugünleri atlatmamız temennisi ile bayramımız kutlu olsun.

YENİ MESAJ/TRABZON

Son Güncelleme: 19.05.2018 14:08
Anahtar Kelimeler:
Bayram19 MayısHaydar BaşProf. Dr. Haydar Baş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İBRAHİM 2018-05-19 11:31:40

Allah razi olsun sayin hocam si̇zden. türk mi̇lleti̇ni̇ yeni̇den ayağa kaldiracak si̇zsi̇ni̇z.i̇nşaAllah.Allah yar ve yardiniz olsun.hoca atatürk.saygi ve selamlar.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
M.ÇALIŞKAN 2018-05-19 09:29:14

Ağzınıza sağlık hocam Allah razı olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yalçın Boyraz 2018-05-19 10:28:56

Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kalın'dan 'çözüm süreci' açıklaması
Kalın'dan 'çözüm süreci' açıklaması
Erdoğan'dan 3 onay
Erdoğan'dan 3 onay
Demirtaş mal varlığını açıkladı
Demirtaş mal varlığını açıkladı
Başbakan Yıldırım'dan İİT Zirvesine davet
Başbakan Yıldırım'dan İİT Zirvesine davet
Flaş açıklama! İnce'den 'Gazze ve İncirlik' çıkışı
Flaş açıklama! İnce'den 'Gazze ve İncirlik' çıkışı
Çavuşoğlu: Gazze için Papa'yı da aradık
Çavuşoğlu: Gazze için Papa'yı da aradık
İncirlik ve Kürecik kapatılsın
İncirlik ve Kürecik kapatılsın
Listeler 21 Mayıs'ta netleşecek
Listeler 21 Mayıs'ta netleşecek
Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi 4 Haziran'da
Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi 4 Haziran'da

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim