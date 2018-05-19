Prof. Dr. Haydar Baş'ın 19 Mayıs mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş şunları kaydetti:

Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’a şöyle başlar:

“1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Umumi harpte Osmanlı devleti yenilmişti.

Harbe katılmaya karar veren ve en başta gelen Osmanlı idarecileri kendi hayatlarının kaygısına düşerek memleketten kaçmışlardı…”

Misyonerlik oyunlarıyla güçlenen işgalleri atarak devam eder, Gazi...

Büyük bir iman kuvveti ile girişilen, tam bağımsızlık ve kurtuluş üzerine kurulu mücadele, tüm Anadolu'yu Mustafa Kemal'in şahsında sarmıştı.

Tek başına çıkılan yolculuk, etnik kimlikleri Türk milleti olarak bütünleştirerek zafere dönüşmüştür.

Asker Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı başlarken kendinin ve milletin sırtını dayadığı asıl gücü şöyle anlatır:

“Türk Milleti, Allah'ın inayetine güvenerek hayatını kurtarmaya, yaşamak hakkına malik olduğunu dünyaya göstermeye azmettiği gün, bütün vesaitten mahrum, yalnız iman aşkı ve istiklal kuvvetine malik idi.”

İçinden geçtiğimiz siyasi, sosyal, ekonomik şartlar 1919'unkinden farklı değilken, aynı iman ve inançla bugünleri atlatmamız temennisi ile bayramımız kutlu olsun.

YENİ MESAJ/TRABZON