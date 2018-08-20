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Prof. Dr. Haydar Baş'tan Bayram mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Prof. Baş mesajında: " İslam âlemi de batının oyunları ile birbirine silah çekiyor; Müslüman Müslüman’ı öldürüyor. Zilletin bitmesini, Müslüman dünyanın hak ettiği zenginliklere, refaha ve huzura kavuşmasını niyaz ediyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 19:01
Prof. Dr. Haydar Baş'tan Bayram mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Kurban Bayramı münasebetiyle yayımladığı yazılı mesajda şu ifadeler yer aldı.

"İdrak ettiğimiz Kurban Bayramı İslam âlemine mübarek olsun.

Kurban, kelime manası olarak yakınlaşmak demektir. Allah’a yakınlaşmaya vesile olan kurban kesme ibadeti hicretin ikinci yılında Müslümanlara vacip kılınmıştır.

Kurban kesmenin Kur`an`daki delili olan Kevser suresinde, Cenab-ı Hak, Resûlullah Efendimize hitaben: "Rabbin için namaz kıl ve kurban kes." buyurmaktadır.

Kurban kesmekten maksat Allah’ın rızasıdır. Yoksa Hac suresi 37. Ayette beyan edildiği şekli ile “Onların etleri de kanları da Allah’a asla ulaşmaz; fakat sizin takvanız O’na ulaşır." Cenab-ı Hakkın rızası gayesi ile gerçekleştirilen kurban ibadetinin, O’na yakınlaşmaya vesile olmasını milletim adına diliyorum.

Devlet ve millet olarak ciddi sorunlarımız var. Terörün, ekonomik darboğazın, işsizliğin günlük hayatımıza yansımaları ortada. Bu mübarek günlerde ülkemizin ve milletimizin içinden geçtiği sıkıntıların tamamını aşmasını niyaz ediyorum.

Farklı devletlerin gözünü diktiği vatan toprağımız, kaynaklarımız ve genç nüfusumuz ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Atatürk çizgisinde devam ettiği sürece her türlü sinsi planın üstesinden gelecektir.

Birliğe, beraberliğe,  öteki gösterilmek istenenlerle kardeşliğe, devlet ve millet kaynaşmasına en çok ihtiyacımız olan günleri yaşıyoruz.

Aynı temenniler İslam dünyası için de geçerli…

İslam âlemi de batının oyunları ile birbirine silah çekiyor; Müslüman Müslüman’ı öldürüyor. Zilletin bitmesini, Müslüman dünyanın hak ettiği zenginliklere, refaha ve huzura kavuşmasını niyaz ediyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun."

Son Güncelleme: 20.08.2018 23:43
Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Türkiye PartisiBayramKurban BayramıHaydar BaşBTP
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cemal 2018-08-20 23:41:34

amin hocam ellerinden öperim

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