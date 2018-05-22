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Prof. Dr. Haydar Baş'tan teşekkür mesajı

Bağımsız Türkiye Partisinin (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, CHP’den gelen ittifak teklifi ve sonrası ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. BTP Lideri, 'Bize sırt dönen bu güçlere karşı desteklerini esirgemeyen CHP’li seçmenlere, vekillere ve yetkililere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

22 Mayıs 2018 Salı 19:37
Prof. Dr. Haydar Baş'tan teşekkür mesajı

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) seçime katılmama kararı almıştı.

Bu kapsamda YSK'ye gelen BTP yetkilileri, listelerinin hazır olduğunu ancak listeleri sunmayacaklarını belirtmişti.

Seçimlere katılmama kararı alan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’tan ilk açıklama geldi.

CHP’den Genel Merkezimize kadar gelerek bize teklifte bulundular” diyen BTP Lideri Prof. Baş yaptığı yazılı açıklamada: “Biz ülkemizin birliğini sağlamak, Atatürk ve Cumhuriyeti yaşatmak için mücadele vermekteyiz. Yaklaşan seçimlerde CHP’den Genel Merkezimize kadar gelerek bize teklifte bulundular. Daha sonra bize sırt dönen bu güçlere karşı millet İttifakında yer almamız yönünde son ana kadar desteklerini esirgemeyen CHP’li seçmenlere, vekillere ve yetkililere teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 22.05.2018 20:16
Anahtar Kelimeler:
BTPHaydar BaşCHPİttifak
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