'Reis bizi Afrin'e götür' tezahüratına cevap!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta partisinin 6. olağan il kongresine katıldı.

"Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar, milletimizin sakalını kesmeye benzer" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halbuki biz harekete geçtiğimizde o teröristleri tümüyle imha ederek inşası için var güçleriyle çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız, haberleri yok. Kesilen sakal daha gür olarak çıkar ama giden kol, kanat geri gelmez" dedi.

"Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: ''Zeytin Dalı Harekatı'nda 1931 terörist etkisiz hale getirdik. Dün tüm askerlerimizi secdede gördüm. Birileri ne diyor, 'sivilleri vuruyorlar.' Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınınızda var. Bunu yaptınız ve hala da yapıyorsunuz. Siz, Mali'de, Ruanda'da, Korsika'da durmadınız Libya'da bunu yaptınız. Türkü bu şekilde yorumlayamazsınız. Vatanımıza, sınırlarımıza saldıranlara bunun hesabını soruyoruz. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Siz 10 bin kilometreden buralara niçin geliyorsunuz? Bizim 911 kilometre sınırımızda, sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da 'Niçin bu sınırları koruyorsunuz ' diyemez. Korumaya devam edeceğiz. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Şunu kimse unutmasın, bu ülke, millet, asker 'korkaklar ordusu' değildir. 'Korkaklar ülkesi' değildir. Şu anda da bu hesabı onun için soruyoruz."

AA