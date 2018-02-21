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Seçim ittifakı teklifi Meclis'te

AK Parti ile MHP arasında yürütülen seçim ittifakı görüşmeleri tamamlandı. İttifak teklifi TBMM'ye sunuldu. İçeriği resmen açıklanmasa da düzenlemeye ilişkin önemli ipuçları kulislere yansımaya başladı.

21 Şubat 2018 Çarşamba 15:26
Seçim ittifakı teklifi Meclis'te

Teklif, AK Parti Grup Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin imzasını da taşıyor.

Buna göre yüzde 10'luk seçim barajı korunacak. Partilerin milletvekili genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak yapması yasal hale getirilecek. İttifakın oy oranı yüzde 10'u geçtiğinde katılan partiler barajı geçmiş sayılacak. Milletvekilliğinde olduğu gibi belediye başkanı, belediye meclis üyelikleri ve muhtar seçilme yaşı 18'e indirilecek.

Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza noter kanalıyla değil Yüksek Seçim Kurulu üzerinden toplanacak.

Yasa teklifinde ittifak için sayı sınırlaması olmayacağı, bir partinin aynı anda bir başka partiyle ayrı, bir diğeriyle ortak liste üzerinden ittifak yapabileceği belirtiliyor.

Oy pusulasına ilişkin düzenlemeler de var. İsteyen partilerin ortak logo ve adla blok olarak ittifak oluşturabileceği, isteyenin ayrı sütunlarda yer alabileceği de söyleniyor.

Partiler, ittifak modeli ya da protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na bildirecek. İttifak partilerinden sadece birine ya da ikisine birden vurulan mühür geçerli olacak, oy ittifaka verilmiş sayılacak.

Çift mühürlü oyların paylaşımı, partilerin aldıkları oy oranlarına göre yapılacak. Partiler, ayrı listelerde seçime girebileceği gibi ortak liste de yapabilecek.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AkpMHPMeclisBaşkanlıkSeçimİttifak
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