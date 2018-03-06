Seçim ittifakı teklifinin 9 maddesi kabul edildi

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 9 maddesinin görüşmeleri, 11 saat süren çalışma sonunda tamamlandı.

Kabul edilen maddelere göre, aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilecek. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un "Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri" başlıklı maddesine üç fıkra daha ilave ediliyor.

Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak.

HABER MERKEZİ