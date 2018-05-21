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Seçmen kütükleri bugün kesinleşecek

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işliyor.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:17
Seçmen kütükleri bugün kesinleşecek

Seçim takvimine göre, yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri bugün kesinleştirilecek ve yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belli olacak.

Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri de www.ysk.gov.tr adresinden bugün saat 08.00'de ilan edilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi ile milletvekili genel seçiminde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında da 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen sandık başına gidecek.

 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne AK Parti, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak.

Siyasi partiler milletvekili aday listelerini dün YSK'ya verdi, kesin aday listeleri ise 30 Mayıs'ta ilan edilecek. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 7 Haziran'da başlayacak.

AA

Son Güncelleme: 21.05.2018 14:21
Anahtar Kelimeler:
24 HaziranYSKBağımsız Türkiye PartisiBTPSeçimSeçmen
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