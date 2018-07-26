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Skandal kararlar! Sarıbal'dan dikkat çeken açıklama

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Türkiye ithalat cennetine dönüştü. Yerli üretici üretemez, ürettiğini satamaz hale geldi. Yabancı şirketler, üreticiler ihya edildi" dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:52
Skandal kararlar! Sarıbal'dan dikkat çeken açıklama

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2017'de hayvan ve tarım ürünlerinin önünü açan 8 Bakanlar Kurulu kararnamesiyle canlı hayvan ve kırmızı et, hayvan yemleri, hububat ve bakliyatta gümrüklerin ya sıfıra indirildiğini ya da yok denecek seviyelere çekildiğini bildirdi. 

Kararnameler sonucunda yapılan rekor ithalatın etkilerinin yeni görülmeye başladığını aktaran Sarıbal, "Türkiye ithalat cennetine dönüştü. Yerli üretici üretemez, ürettiğini satamaz hale geldi. Yabancı şirketler, üreticiler ihya edildi" görüşünü savundu.

Sarıbal, birçok tarım ürününün üretiminde ciddi düşüş olduğunu, ithalatında rekor kırıldığını belirterek, çiftçinin, ürettiğinin karşılığını alamadığı için üretimden kaçtığını iddia etti.

Sarıbal, şunları kaydetti: "Artık üretmeyen bir tarım ülkesiyiz. Alınan kararlar, yapılan bütün uygulamalar tarımın sorunlarını çözmemiş, tam tersine arttırmıştır. Çiftçi üretimden kopmuş, göçe zorlanmıştır, kent varoşlarında AKP ve hükümetin şükür ve biat ekonomisine teslim olmuştur. AK Parti ve saray rejimi, bu durumu oya dönüştürmüş ve iktidarını perçinleyerek insanları çaresizliğe itmiştir."

 AA

Anahtar Kelimeler:
Orhan SarıbalBakanlar Kurulu Kararnamesiüretici
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