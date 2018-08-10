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Son dakika... CHP'de yeni MYK belirlendi

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanan CHP'de, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yenilendi

10 Ağustos 2018 Cuma 14:10
Son dakika... CHP'de yeni MYK belirlendi

Kurultaya gitmeye yanaşmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanındaki değişim talebine cevap verebilmek için vitrindeki isimlerde değişikliğe gitti. Kılıçdaroğlu, partinin genel sekreterliğine Akif Hamzaçebi'yi, parti sözcülüğüne ise Hazine eski Müsteşarı Faik Öztrak'ı getirdi.

CHP'nin yeni MYK'sında yer alan bazı isimler şöyle; Tuncay Özkan (Basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim), Ünal Çeviköz (Dış ilişkiler), Muharrem Erkek (Hukuk politikaları), Veli Ağbaba (Meslek kuruluşları, esnaf odaları ve sosyal politikalar), Oğuz Kaan Salıcı (PArti örgütü ve örgüt yönetimleri), Orhan Sarıbal (Tarım politikaları ve tarım örgütleri).

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 10.08.2018 17:13
Anahtar Kelimeler:
CHPMykKemal Kılıçdaroğlu
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