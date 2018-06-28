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Soylu: Pervin Buldan'ın dediğinden fazlası var

İstanbul'da gazetecilerin sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Yaygınyurt Köyü'nde bakkal Mevlüt Bengi'nin PKK'lı teröristler tarafından infaz edilmesine ilişkin konuştu.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:29
Soylu: Pervin Buldan'ın dediğinden fazlası var

Pervin Buldan'ı aradığını söyleyen Soylu, şöyle devam etti: "Evet, bu haberi alınca ilk önce Pervin Buldan'ı aradım. Kendisinin yaptığı açıklamada eksik yoktur fazlası vardır. Çok net bir şey söyleyeyim. Bu topraklarda kimse PKK'yı yeşertemez."

CHP İl Başkanlarının bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul edilmemesi yönündeki iddiaları da cevaplayan Soylu, "Müsteşarımız üzerinden böyle bir talimat gönderdim. 'CHP İl Başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul etmeyin' dedim. Bu kadar basit. Onları gideceği bir adres var. O adresi de onlara göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

 AA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluPervin BuldanHDPDışişleri BakanıPKK
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