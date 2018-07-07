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TBMM'de 27. Dönem başladı

TBMM'de yeni dönemin ilk oturumu Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında dün gerçekleşti. Her milletvekilinin yemin metnini kürsüden yüksek sesle okuması suretiyle gerçekleşen ant içme töreni yarın tamamlanacak. Yemin töreninin ardından Meclis'in ilk işi başkan seçmen olacak. AK Parti, Meclis Başkanı adayı olarak Binali Yıldırım'ı gösterecek

07 Temmuz 2018 Cumartesi 17:12
TBMM'de 27. Dönem başladı

TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı 7 Temmuz itibarıyla resmen başladı.

Meclis Başkanlığı makamında en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan görevi İYİ Parti Ankara milletvekili Durmuş Yılmaz dün törenle devraldı.

Daha sonra saat 14.00'de TBMM Genel Kurulu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. Milletvekillerinin ant içmesi için toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanında Meclis'in en genç milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı. Erdoğan'a, TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman, TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti.

Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu. Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı. Daha sonra her milletvekilinin Anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle gerçekleşen ant içme törenine geçildi.

Seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre yapılan ant içme töreni yarın tamamlanacak.

İlk iş Meclis Bakanı seçimi

Yemin töreninin ardından vekillerin ilk işi Meclis Başkanı'nı seçmek olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Adayları, Meclis'in toplandığı günden itibaren beş gün içinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak.

AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı olarak Binali Yıldırım'ı göstereceği kesinleşti. Meclis Başkanı için bir yasama döneminde iki seçim yapılacak. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl olacak. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi (400) ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (301) aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olacak.

Seçilen cumhurbaşkanına mazbatasının verilmesi ve ant içme töreni Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği genel seçiminin ardından Meclis’in toplandığı ilk günü takip eden üç gün içinde yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar, atanmalarını takip eden gün yemin edecek.

Haber Merkezi

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TbmmYemin TöreniCumhurbaşkanıErdoğanBinali YıldırımMeclis Başkanı
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