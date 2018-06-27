TBMM'de ilk oturumu Baykal yönetecek

Geçirdiği rahatsızlık sonrası bir süre yurt içi ve yurt dışında tedavi gören Deniz Baykal, yeni dönem parlamentosuna CHP'den Antalya milletvekili olarak en yaşlı üye sıfatıyla girdi. Meclise gelen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı, Meclis yönetimi ile görüşerek en yaşlı üye sıfatıyla babasının açılışı ve yemin törenini yöneteceğini bildirdi.

Meclis yönetimi ayakta fazla kalamayan Baykal için uygun koşulları oluşturacak. Deniz Baykal, 8 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek milletvekili yemin töreninden önce, aynı gün TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan görevi devralacak. Başkanlık mührünü de alacak.

Baykal daha sonra Geçici TBMM Başkanı olarak Genel Kurulu yönetecek. Deniz Baykal, Ankara milletvekillerinin yeminine sıra gelince, birleşime ara verecek. Bundan sonra yemin törenine, ikinci en yaşlı üye sıfatıyla, Geçici TBMM Başkanvekili İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın başkanlığında devam edilecek. AA