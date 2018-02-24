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TBMM’den bir heyet BM’de göçü anlattı

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ise katıldıkları toplantılarda, göçten kaynaklanan sorunlar ile kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerinin, insan hakları ihlallerinin tartışıldığını ifade etti.

24 Şubat 2018 Cumartesi 15:00
TBMM’den bir heyet BM’de göçü anlattı

Toplantılarla ilgili izlenimlerini aktaran Atıcı, şöyle konuştu: "Etrafa baktığınız zaman aslında göçe neden olan ülkeler burada konuşuyor. Ben konuşmamda ona değindim. Göçün neden olduğu sorunları çözmek çok ağır, zor ve pahalıdır. O halde göçü engelleyecek tedbirler almak lazım. Bu çok daha kolay, ucuz ve daha az travmatik. Bir ülkede zorunlu göç olmasını istemiyorsanız o ülkeyi karıştırmayacaksınız. Bir ülkeye demokrasi götürmeye çalışmayacaksınız. Bir ülkeye kendi yarattığınız terörist grupları göndermeyecek ya da bir ülkede bulunan herhangi bir terörist grubu desteklemeyeceksiniz ki bir terörist grubu destekleyip başka bir terörist grupla savaştırdığınız zaman arada çocuklar, kadınlar, masum insanlar ölüyor ve göçe mecbur kalıyorlar. Konuşmamda bunları söyledim ama hiç utanma ibaresi görmedim kimsede, sadece sessiz kaldılar."

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
TbmmGöçBM
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