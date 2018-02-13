Tillerson'dan Türkiye'ye laf YPG'ye silah

Perşembe günü Türkiye, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u misafir edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşecek olan Tillerson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilecek.

Türkiye'ye gelişinden önce Kuveyt'er giden Tillerson, Suriye’nin kuzeybatısındaki son gelişmelerle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin gerçekleştirdiği Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı hakkında da konuşan ABD’li bakan, Türkiye’nin güvenlik konusundaki meşru endişelerinin farkında olduklarını bir kez daha vurguladı.

DAEŞ’in henüz tamamen yenilmediğini ifade eden Tillerson, bu terör örgütünden kurtarılan bölgelerin istikrarı için 200 milyon dolar ekstra ödenek ayırdıklarını da söyledi. Tillerson'un ifade ettiği 'Türkiye'yi anlıyoruz' cümlesi Türkiye'ye yönelik konuşan birçok Amerikalı yetkiliden duyulan sözler.

Ancak Türkiye'yi kulağa hoş gelen cümlelerle oylayan ABD, terör örgütü PKK'nın suriye'deki uzantısı PYD/YPG'ye para ve silah desteği vermeyi sürdürüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Kuzeyt'te ifade ettiği 200 milyon dolar ekstra kaynak da silah ve nakit olarak yine YPG'ye gidecek. Pentagon'un son olarak açıkladığı raporda PYD/YPG'ye bu yıl için öngörülen parasal desteğin 550 milyon dolar olduğu ortaya çıkmıştı.

Perşembe geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tillerson’u Perşembe akşamı kabul edecek. ABD’li bakan Cuma günü de mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Görüşmelerde başlıca gündem maddesi Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı ve Afrin ile Menbiç'teki teröristler olacak.

Ankara ABD'nin teröristlere destek çıkmasına karşı çıkarken, Washington ise PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'ye DAEŞ'le savaştığı gerekçesiyle binlerce tır dolusu silah verdi ve vermeye devam ediyor.

Bakan Çavuşoğlu, haftabaşı Tillerson'un ziyaretiyle ilgili olarak ültimatomverir gibi konuşmuş ve "Bizim ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir. Artık biz vaat istemiyoruz. Somut adımlar istiyoruz. Ya ilişkileri düzelteceğiz, ya bu ilişkiler tamamen bozulacak" ifadelerini kullanmıştı.