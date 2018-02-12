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Tillerson gelmeden Çavuşoğlu'ndan mesaj!

Türkiye-ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İlişkilerimiz çok kritik bir noktada. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak" dedi

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:31
Tillerson gelmeden Çavuşoğlu'ndan mesaj!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey ve Ruanda Dışişleri, İş Birliği ve Doğu Afrika Topluluğundan sorumlu Devlet Bakanı Olivier Nduhungirehe, İstanbul'da gerçekleşen "Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı"nın ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Komutanı Korgeneral Paul E. Funk'ın, Münbiç'te teröristlerle çektirdiği fotoğrafa ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, Çavuşoğlu, bunun yeni bir durum olmadığını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Münbiç'e YPG'lileri Amerikalı askerlerin getirdiğine işaret ederek ABD'nin Münbiç operasyonunun ardından YPG'li teröristleri Fırat'ın doğusuna göndereceği yönünde söz verdiğini fakat diğer verdiği sözler gibi bu sözünü de tutmadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, Suriye'nin özellikle çöl ve Irak sınırına yakın bölgelerinde cepler halinde terör örgütü DEAŞ mevcudiyetinin bulunduğunu belirterek, "(ABD güçleri) Sadece YPG ile iş birliğini devam ettirmek için bir bahane olarak buralardaki, cepler halindeki, küçük gruplar halindeki DEAŞ'lılara dokunmuyorlar" dedi.

Afrin operasyonu ilerliyor

Afrin bölgesindeki YPG'li teröristlerin, bu bölgedeki tutuklu DEAŞ terör örgütü mensuplarını serbest bıraktığını ve (bu teröristlerin) Fırat'ın doğusundan bu teröristleri getirerek Afrin'de ÖSO ve Türk ordusuna karşı birlikte mücadeleye kalkıştıklarını belirterek, "Ne yaparlarsa yapsınlar, arkalarında kim olursa olsun boş. Afrin operasyonumuz emin adımlarla havadan ve karadan ilerliyor" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı dahil Afrin operasyonu için ilerde Suriye ve Suriye halkının Türkiye'ye teşekkür edeceğini söyleyerek "Çünkü Suriye'nin topraklarından da bu terör örgütlerini temizliyoruz ve buraları da ABD'nin yaptığı gibi diğer terör örgütlerine teslim etmiyoruz, Suriye halkına teslim ediyoruz ki Afrin'i de inşallah buradan göç etmek zorunda kalan insanlar, hiç ayrım yapmaksızın Türkmenler de Kürtler de Araplar da Süryaniler de herkes bu bölgeye inşallah dönecektir" dedi.

'Somut adımlar bekliyoruz'

Bakan Çavuşoğlu, bir gazetecinin, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin sorusu üzerine şu değerlendirmede bulundu: "Bizim ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir ve kendileriyle de bu beklentilerimizi defaaten paylaştık. Artık biz vaat istemiyoruz ve somut adımlar istiyoruz. Belli konuları ABD ile konuşabilmemiz için daha önce de tekrar tekrar söyledim, kaybolan güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Kaybolan güvenin nedeni de ABD'dir. Çünkü Türkiye hiçbir müttefikine, dostuna ve hiçbir ülkeye yanlış yapmaz, yapmamıştır, yapmaz. Ama müttefikimiz ABD'den çok ciddi hatalar, yanlışlar gördük, FETÖ konusunda, YPG ve başka konularda. Tillerson'ın bu ziyaretinde de bunları değerlendireceğiz çünkü ilişkilerimiz çok kritik bir noktadadır. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak. Bunun başka bir seçeneği yoktur. Bunları da samimi bir şekilde konuşacağız."

Son Güncelleme: 12.02.2018 16:42
Anahtar Kelimeler:
AfrinSuriyeTürkiyeçavuşoğluTillersonABD
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Okur 2018-02-12 19:56:24

Yahu mecburi anti Amerikancılık yapıyorsunuz sn bakan.Yoksa bir göz kırpsalar bak neler olur neler?

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