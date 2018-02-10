Türkiye-Afrika ilişkileri gelişiyor

Bu bağlamda Afrika ile ilişkileri güçlendirmek için gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Ortaklığı Bakan Düzeyinde Gözden Geçirme Konferansı'nın ikincisi bugün İstanbul'da başlıyor.

Konferans 12 Şubat'ta (yarın) sona erecek. 2009'da 12 olan Afrika'daki büyükelçilik sayısını 40'a çıkaran Türkiye kıtanın tamamında büyükelçilik açmayı planlıyor.

Afrika ile ikili ticaret hacmini 15 yılda 3 kat artırarak 18.8 milyar dolara yükselten Türkiye, 2009'dan bu yana Afrika Birliği'ne yılda 1 milyon dolar tutarında bütçe desteği sağlıyor.

AA