Türkiye'den AB'ye ‘tam üyelik’ hatırlatması

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "İmtiyazlı ortaklık ya da benzer yaklaşımlar...Bunların hiçbirini ciddiye almıyoruz" dedi.

Ömer Çelik, "Adına ne denirse densin, imtiyazlı ortaklık veya terörle mücadelede işbirliği... Böyle bir teklif Türkiye tarafından değerlendirmeye bile alınmayacaktır" diye konuştu.

Çelik ayrıca AB'nin Türkiye'den Batı'ya göçmen akınını 3 milyar euro mali yardım ve başka destekler karşılığında durdurması için varılan anlaşmanın tüm maddelerine bağlı kalmadığını söyledi.

Mali yardımın iyi işlemediğini belirten Çelik, "Teknik olarak Türkiye'nin bu anlaşmayı sürdürmesi için hiçbir sebep kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

AB Bakanı, Türkiye'nin birlikle üyelik müzakerelerinde hiçbir yeni fasıl açılmadığını ve Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının kapsamının genişletilmesi konusunda da ilerleme sağlanmadığını da kaydetti.

HABER MERKEZİ