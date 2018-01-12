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Türkiye'den ABD'ye misilleme

Ankara-Washington hattında vize kısıtlamalarının 'kısmen' çözülmesinin ardından bu sefer de seyahat krizi yaşanıyor.

12 Ocak 2018 Cuma 11:11
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Türkiye'den ABD'ye misilleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülkelere seyahat edecek vatandaşlarına yönelik olarak yayımladığı seyahat uyarıları sistemini değiştirdi. Ülkeler 4 kategoriye ayrıldı, Türkiye ve Rusya 'riskli' olarak ifade edilen 3. kategoride yer aldı.

ABD'nin bu adımı sonrası Türkiye'den de misilleme geldi. Türk Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye seyahat edecek Türk vatandaşlarını bu ülkede yaşanan terör, şiddet olayları ve keyfi tutuklamalar nedeniyle uyardı.

Dışişleri Bakanlığı'nın konu hakkında yaptığı açıklama şöyle: "ABD'de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğu gözlenmektedir. Bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanı sıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel etkinlikleri, metro istasyonlarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampüslerini hedef almaya devam etmesi muhtemeldir. Bu şartlarda, ABD'ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir."

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeABDTerörVİZE
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