'Türkiye'nin AB hedefi devam ediyor'

Resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Trans Avrupa koridoruna ilişkin gelişmeleri anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: "Trans Avrupa ulaşım koridorunun Türkiye tarafındaki yeni hızlı tren projesine de birkaç ay içerisinde başlıyoruz. İstanbul'dan Edirne'ye 233 kilometrelik bu hatla birlikte Avrupa, Balkanlar, Anadolu topraklarından Ortadoğu ve Uzakdoğu'ya kadar gidecek tarihi İpekyolu tekrar canlanmış olacak. Aynı zamanda bu bağlantı, Türkiye üzerinden Bulgaristan'a ve Avrupa'ya ulaşım koridorlarının tamamlanmasını da temin edecektir."

Yıldırım, Türkiye-AB ilişkilerine dair ise şunları söyledi: "AB maalesef bu göçmen politikası bakımından Türkiye ile olan anlaşmasını gereği gibi uygulamıyor, uygulayamıyor ve bu konuda da Türkiye hala büyük bir fedakarlık yapmaya devam ediyor. Dostlarımızın, Türkiye'nin yaptığı bu fedakarlığı bir an önce görmelerini bekliyoruz."

Yıldırım, Avusturya'nın camileri kapatma kararını ise şu şekilde değerlendirdi: "Avusturya Başbakanı'nın, Avusturya hükümetinin aldığı camileri kapatma, din adamlarını sınır dışı etme kararının geleceğin Avrupası için, bölgesel barış için, dinler arası medeniyetler arası buluşma ve diyalog için büyük bir tehdit olduğunu ifade etmek isterim. Bölgemizin huzura, barışa ihtiyacı var. Radikal söylemler ve İslamofobi söylemleriyle Avrupa değerleri hiçbir zaman istediğimiz noktaya gelmez. Bu yanlıştan Avusturya hükümetinin bir an önce dönmesini bekliyoruz."

HABER MERKEZİ