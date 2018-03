Türkiye'ye çözüm lazım

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Selim Kotil, Meltem TV'de katıldığı gündem özel programında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Selim Kotil, "Prof. Dr. Haydar Baş Ankara'da Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet - Milli Devlet kitabının tanıtım ve imza törenini yaparken Sayın Cumhurbaşkanımız da Afrika'daydı" dedi ve şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanı orada şaşkınlık içerisinde 'her tarafta Çinliler var' dedi. Çinlinin Afrika'da ne işi var? Şimdi dönelim 5 yıl geriye; 27 Şubat 2013'te Rusya Parlamentosu Duma'da Prof. Dr. Haydar Baş hocamız o tarihi konuşmayı yaptı. Orada Rus bilim adamı Volkonsky, 'Biz yıllardır kandırılıyorduk. Biz kendi hammaddemizi dolar karşılığı satıyorduk oysa bunun karşılığı yok. Bizi uyandıran Haydar Baş oldu' dedi. Rusya Prof. Dr. Haydar Baş'tan aldıkları ölçüyle yeni bir yola girdi. Rusya ve Çin milli paralarla ticarete başladı. Prof. Dr. Haydar Baş'ın Duma konuşmasından 1 yıl sonra Çin, 'Biz ihracata dayalı modeli bıraktık ve onun yerine tüketime dayalı modele geçtik' açıklaması yaptı. Şimdi dünyada tüketime dayalı bir tane ekonomi modeli var. O da Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli. Çin içerde gelir artırdı ve boyalı kâğıt karşılığı emeklerini ABD'ye transfer etmekten vazgeçti. Peki Çin'in

Afrika ile ne alakası var? Ellerinde 2 trilyon dolarlık kâğıt var ve karşılığı yok. Ne yapacak bunu adam? Hızlı bir şekilde bunu hammaddeye verip kurtulmaya başladılar. Bunun için de Afrika'ya gittiler ve ellerindeki kâğıdı verip maden alıyorlar. Afrika'daki nadir elementlerin tamamını Çinliler aldı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanının Afrika'da gördüğü Çinli değildi, Milli Ekonomi Modeli’ydi. ABD 2008'de krize girdi ve kurtulmak için 500 dolar vatandaşlık maaşını hayata geçirdi. O zaman Obama seçim konuşmasında, "Sayın Bush sen bunu Milli Ekonomi Modeli'nden çaldın' diyordu. Yani ABD'ye giderseniz göreceğiniz Haydar hocadır, Afrika'ya giderseniz göreceğiniz Haydar hocadır, Rusya'ya giderseniz göreceğiniz Haydar hocadır, Çin'e giderseniz göreceğiniz Haydar hocadır. Bugün Avrupa'da üniversitelerin kapısında Haydar Baş'ın 'tüketmek kaynaktır' sözü yazıyor. Bugün artık vatandaşlık maaşı iktisat literatürüne altın harflerle girdi. Yani yüzünüzü nereye çevirirseniz çevirin her yerde Haydar hocanın güneşi var, ama kafanızı kuma gömerseniz kafanıza taş yağar. Şimdi Türkiye'nin tam hali bu!"

Hükümet bankaların en büyük müşterisi

Konuşmasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık bankaların kazancından şikayet ediyor" diyen Selim Kotil, "Peki ama bankalar bu parayı nasıl elde ediyor" sorusunu sordu ve şu dikkat çekici değerlendirmeyi yaptı: "İki yerden kamudan ve vatandaştan elde ediyor. Kamu kim? Hükümet, yani bankaların en iyi müşterisi hükümet. Geçen yıl 100 milyar TL iç ödeme yapılmış bunun 40 milyar TL'si faize. 40 milyar TL dış ödeme yapılmış 15 milyar TL'si faiz. Yani sadece hükümet bankalara 55 milyar TL faiz ödemiş. Vatandaşı ve belediyeleri saymıyorum. İktidar Türkiye'nin borcunu 200 milyar dolardan aldı 1 trilyon dolara çıkardı. Peki Türkiye niye bu kadar borçlandı? İşte onun da cevabını Haydar Hoca Milli Ekonomi Modeli'nde veriyor. Sen para basmak için kasana faizli doları koyarsan o dolara her an faiz ödemek zorunda kalırsın. Şimdi Cumhurbaşkanımız 'kasamızdaki rezervimiz 100 milyar dolar' arttı diyor. Yahu bu para senin değil. Senin kasanda bir tek kuruş para yok. Bu arabası olmayan adamın sokağa çıkıp bütün belediye otobüsleri benimdir demesine benziyor. Sen kasanda tuttuğun paranın tamamına her gün faiz ödüyorsun. O yüzden sen bugün bankacılık sektörünün en büyük müşterisisin ve o yüzden elektrikte tam 9 tane vergi var. Benzinin yüzde 65'i vergi, bütün alış verişlerimizde ödediğimiz paranın yarısı vergi. Bu para bankalara gidiyor. Niye gidiyor? Biz Haydar hocayı seçmediğimiz için gidiyor. Bütün dünyada onun güneşi parlarken biz kafamızı kuma soktuğumuz için gidiyor."

Bankalar vatandaşı nasıl sömürüyor?

Bankaların kamudan elde ettiği kazancı bu şekilde anlatan Kotil, "Peki bankalar özel sektörden ve vatandaşlardan nasıl para kazanıyor" sorusuna da şu cevabı verdi: "Herkesin anlayacağı bir örnek verelim. Dışarıda 50 derece sıcaklık var ve iktidar geldi ve piyasadaki bütün suları topladı. Adamın biri de geldi elinde su var ve bu suyu fahiş fiyatla satıyor. Sonra da iktidar çıkıyor ve 'bu adam bu suyu neden fahiş fiyatla satıyor, bu sömürüdür' diyor. Doğru bu sömürü de buna o suyu piyasadan toplayan kişi neden oldu. Haydar Hoca ise 'her tarafa sebil su dağıtacağım' diyor. Böyle bir durumda kim parayla su alır? Sen şimdi piyasadaki parayı yüzde 2'ye kadar düşür, vakum gibi em, piyasada para kalmasın, herkes paraya muhtaç olsun. Sonra adam gelsin 2.3 trilyon TL para satsın millete istediği kazancı elde etsin. Sen de 'bu sömürüdür' de. Bu sömürü değil başka bir şey ama bunun çözümü de Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli, senyoraj."

‘Siyasetin meselesi ittifaklar değildir’

AK Parti için kusursuz fırtına benzetmesi yapan Selim Kotil şöyle devam etti: "Şu gerçeği görmemiz lazım bu iktidar bir şeyi çok iyi yaptı; öyle bir batırdı ki adeta kusursuz fırtına. Ne maden bıraktı, ne para bıraktı, ne alt kaynak bıraktı ne üst kaynak. Bir de üstüne üstlük 1 trilyon dolar borç yaptı bir de ülke savaşın içinde, savaş ekonomisinin tam ortasında. Bu kusursuz fırtınayı dünyada Prof. Dr. Haydar Baş'tan başka hiç kimse çözemez. O yüzden bugün siyasetin meselesi ittifaklar değildir. Yahu çözümü bilmeyen bin tane adam bir araya gelse ne olur gelmese ne olur. Türkiye'nin meselesi siyasi ayak oyunlarıyla, baraj oyunlarıyla birilerini o koltukta bir gün daha fazla oturması mıdır? Ülke gitti, bizim can ve mal güvenliğimiz gitti bir tane çözümümüz var o da Prof. Dr. Haydar Baş'tır"