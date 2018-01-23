'Üç beş soysuza soluk aldırmayacağız'

Ankara'da düzenlenen cenaze törenine devletin zirvesi katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şehidimizin vasiyetini yerine getireceğiz" dedi.

Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: "Şehidimiz Musa Özalkan, Afrin operasyonundaki ilk şehidimiz. Musa evladımız şu anda bizi dinliyor. Mehmetlerimiz bu karda kışta, büyük bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Kimlere karşı? Teröristlere karşı. Herhangi bir ırka karşı yapılan operasyon değildir.Yapılan operasyon tamamen terör örgütlerine yönelik bir operasyondur. Bu operasyonu inşallah milletimiz, Özgür Suriye Ordusu birlikte zafere ulaşmak suretiyle kazanacağız. İnancımız tam. Kararlıyız, azimliyiz. Acaba şunlar, bunlar ne demiş, dünyada şu ülke, bu ülke nasıl bakmış? Buna bakacak halimiz yok. Bu konudaki karar bu milletindir. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek. Bizi sınırlarımızda taciz eden 3-5 tane ipsize, soysuza bu sınırlarda soluk aldırtmayız. Şehidimizin vasiyetini yerine getireceğiz."