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'Ülkede ölüm sessizliği var'

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve seçim sonrasında parti içi tartışmalarla gündeme gelen Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Ülkemizde ölüm sessizliği var. Bir şey, her şeye hâkim olmuş" dedi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:00
'Ülkede ölüm sessizliği var'

Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla hükümeti ve yeni Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren İnce, "Ülkemizde ölüm sessizliği var. Bir şey, her şeye hâkim olmuş. Devlet sistemini alt üst eden düzenlemeler tek imzalı 'fermannamelerle' yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Başbakanlık sisteminin kaldırılmasını da ikinci yıkım olarak nitelendiren İnce, "Bunların içinden sadece Başbakanlık kurumunu ortadan kaldıran uygulama bile başlı başına bir yıkımdır. Türk tarihinin hiçbir döneminde devlet idaresinin tepesindeki iki yetki bir kişide toplanmamıştır" dedi.

Yeni duruma kimsenin 'ses çıkarmadığını' belirten İnce, "Hiç kimsenin sesi çıkmıyor, hiç kimseden itiraz yükselmiyor. Gelenekten ve gelenekçilikten söz edenler, neredesiniz? Çok önemli bir devlet geleneğinin yerle bir edilmesine neden itiraz etmiyorsunuz? Topluma tarihin ışığını tutmakla görevli olan Tarihçiler, neredesiniz" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceCHP
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