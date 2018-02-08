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Vize serbestisi masada

Türkiye, Terörle Mücadele Kanunu'na düşüncenin ifade edilmesinin suç teşkil etmeyeceğine dair ibarenin ekleneceği taahhüdünün de aralarında yer aldığı vize serbestisi raporunu AB Komisyonu'na sundu. Türkiye'ye vize serbestisi konusunun AB kademelerinden sorunsuz geçerek yürürlüğe girmesi zor görünüyor

08 Şubat 2018 Perşembe 14:22
Vize serbestisi masada

Türkiye vize serbestisi ile ilgili çalışmasını tamamlayıp AB'ye sundu.

Türkiye, Avrupa  Birliği'nin (AB) taahhüt ettiği vize serbestisinde kalan son kriterlere yönelik çalışma planında "vize serbestisine hazırım" mesajı verdi.

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın, AB Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'a verdiği vize serbestisine yönelik çalışma planı  belgesinde 7 kritere ilişkin başlıklar bulunuyor.

Buna göre, terörle mücadele yasasının gözden geçirilmesi kriteri kapsamında, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7'inci maddesine "eleştiri amacıyla" ya da "habercilik sınırını aşmayacak" biçimde düşüncenin ifade edilmesinin suç teşkil etmeyeceğine dair ibare eklenecek.

Çalışma planında, Türkiye'nin 1 Kasım 2016'dan itibaren çiplerinde parmak izi verileri içeren uluslararası pasaportları tedavüle soktuğu  anımsatılarak, ikinci nesil e-Pasaportların da Nisandan itibaren verilmeye başlanacağı belirtildi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki değişikliklerin TBMM'ye sunulması ile eş zamanlı olarak Europol ile operasyonel iş birliği anlaşması yapılacak. AB Komisyonunun vize serbestisi sürecine yeşil ışık yakması ve öneriyi kabul etmesi halinde konu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve 28 ülkenin temsil edildiği AB Konseyinde karara bağlanacak.

Buna göre, komisyonun önerisi, önce AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinde masaya yatırılacak. Değişiklik önergelerinin ardından AP Genel Kurulunda nihai metin oylamaya sunulacak. AP'den vize serbestisi konusunda ret kararı çıkması halinde konu yeniden AB Komisyonunda görüşülecek.

Türkiye'ye vize serbestisine ilişkin öneri, parlamentodaki oylamada ve AB Konseyinde kabul edilirse karar, AB'nin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş olacak.

Hangi ülkelere vizesiz gidilebilecek?

Vize serbestisinin onaylanması halinde Türk vatandaşları, Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Liechtenstein, Litvanya,  Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'a vizesiz seyahat edebilecek.

Bunların yanı sıra vatandaşlar Monaco, San Marino ve Vatikan'a vizesiz olarak gidebilecek.

Türk vatandaşları turistik ve ziyaret amaçlı seyahatlerinde bu ülkelerde her 6 ayda bir kez olmak üzere 90 güne kadar kalma hakkına sahip olacak. Bunun yanında AB vize serbestisi sistemi Schengen üyesi olmayan İngiltere ve İrlanda içinse Türk vatandaşları vizeye tabi olmaya devam edecek.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Vize SerbestisiABAvrupa BirliğiTürkiyeAnkara
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