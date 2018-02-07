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Vizesiz Avrupa yeniden gündemde

TBMM AB Uyum Komisyonu başkan ve üyeleriyle bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye'nin AB ile vize serbestisi çalışmasına ilişkin, "Bunu tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin çalışması bugün yarın AB Komisyonuna teslim edilecek" dedi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 16:39
Vizesiz Avrupa yeniden gündemde

Bu süreçte Türkiye'nin üzerine düşenleri yerine getirdiğini vurgulayan TBMM AB Uyum Komisyonu başkan ve üyeleriyle bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Esasında bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmiştir de bazı konularda bazı değişiklikler olabilir mi gibi bir tartışma yürüyordu. O tartışmada en azından Türkiye'nin yapacağı çalışma tamamlanmıştır ve bu çerçevede de Komisyona verilecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da vize serbestisi konusunda "Bunun 2018 içerisinde hayata geçirilmesi, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracaktır" şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Vize SerbestisiABAvrupa Birliğiömer çelikAk Parti
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