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Yeni sistemin ilk YAŞ'ı toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından gerçekleştirilecek ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 2 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

31 Temmuz 2018 Salı 14:27
Yeni sistemin ilk YAŞ'ı toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Askeri Şura'nın yeni üyeleri olarak toplantıya ilk kez katılacak. Hulusi Akar da daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı Şura'da bu kez Milli Savunma Bakanı göreviyle yer alacak.

Orgeneral Yaşar Güler de ilk kez Genelkurmay Başkanı göreviyle toplantı masasında olacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Ümit Dündar da ilk defa YAŞ'da görev yapacak.

YAŞ'da, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal'ın oramiralliğe, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarını sevk ve idare eden 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'in orgenerallik rütbesine terfi etmesi bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
YasCumhurbaşkanlığıErdoğan
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