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Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası tevcih etti.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:58
Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Bu madalya, devletimizin bekası, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için üstün başarı gösterenlere veriliyor. Kadim yol ve mesai arkadaşım Binali Bey'e ülkemize yaptığı hizmetler sebebiyle şükranlarımı sunuyorum. Kendisini, bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar dolayısıyla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

1970'lerin sonunda Kasımpaşa'da Milli Selamet Partisi'nin Gençlik Kolları'nda başlayan dava arkadaşlığının bugünlere kadar ulaştığını anlatan Erdoğan, "Binali Bey, FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğümüz amansız mücadelenin de en büyük destekçilerindendir. Binali Bey, asıl 15 Temmuz gecesinde demokrasiye, milletin iradesine, ülkemizin bağımsızlığına sahip çıkan cesaretiyle milletimizin gönlündeki yerini ayrıca pekiştirmiştir. Binali Bey 40 yıllık yoldaşlığımızda bizi yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı" şeklinde konuştu.

Binali Yıldırım da "Bu Şeref Madalyası benim için çok önemli bir anlam ifade ediyor. Erzincan'ın Refahiye kazasından, Kayı köyünden Bahar Hanım ve Topal Dursun'un evladı Binali Yıldırım olarak, böyle bir sorumluluğu sizinle beraber üstlenerek ülkeme ve milletime hizmet yapabildiysem benim için en büyük mutluluk budur. Rabb'ime bir kez daha hamdediyorum, bugünleri bize gösterdiği için şükrediyorum. Şartlar ne olursa olsun, Sayın Cumhurbaşkanım, 40 yıl önce başladığımız bu yolculuk ebediyete kadar devam edecektir. Zor zamanda da iyi günlerde de hep yanınızda olmaya, sizinle beraber yol yürümeye, yol arkadaşı olmaya devam edeceğim" dedi.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 13.07.2018 17:12
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanMeclisTbmmBinali YıldırımCumhurbaşkanı
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