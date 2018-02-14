Yıldırım Çipras'ı uyardı

Başbakan Binali Yıldırım, Ege'de iki ülkenin paylaşacaklarının, ayrışacakları konulardan daha fazla olduğunu dile getirdi.

Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "Ancak değerli mevkidaşıma ben şunu söyledim; 'Her türlü sorunu diyalogla konuşarak, görüşerek çözebiliriz.' Gerginliklerden uzak kalınmasının iki ülke ilişkileri açısından daha hayırlı olacağını açık sözlülükle kendisine ifade ettik. Bir takım sahada karşılıklı ithamlar var, ihlallerin gerek havada gerek denizde karasularında yapıldığına yönelik. Bir gerginlik veya çatışma riski tek taraflı olmaz. Bir ihlal varsa, karşı tarafta da ihlal olur. Dolayısıyla bu ihlallerin olmaması için sadece Türkiye'nin dikkatli olması gerekmiyor, aynı zamanda Yunanistan'da sahadaki aktörler de daha dikkatli olmalı ve hukuka uygun olarak hareket etmeleri, itilaf alanlarından uzak durmaları gerekir. Son günlerde sahada yaşanan gerilimden dolayı Yunanistan Başbakanı, bu görüşmenin NATO marjında Brüksel'de yapılmasının daha doğru olacağı yönünde bir teklifte bulundu, biz de bunu kabul ettik. Önümüzdeki aylarda, zannediyorum mayıs ayında, NATO genelkurmay başkanları toplantısı olacak."

Başbakan Yıldırım, Belarus ziyaretinin ardından 16-17 Şubat tarihlerinde Almanya'ya geçecek.

AA