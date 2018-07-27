Yıldırım'dan 'ABD'ye vazgeç...' yanıtı

ABD ile Türkiye ilişkilerinde gerilim son açıklamalarla daha da tırmandı.

ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine ilişkin ABD'den gelen sert açıklamalar Türkiye'den de aynı karşılığı buldu.

Önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ardından ABD Başkanı Donald Trump, "Brunson serbest bırakılmazsa Türkiye'ye geniş yaptırım uygulayacaklarını" açıkladı.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "ABD, Türkiye'ye Rahip Andrew Brunson'un uzun süreli tutukluluğu için geniş yaptırımlar uygulayacak" ifadelerine yer verdi.

Trump'ın mesajı ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in benzer açıklamasının ardından geldi. Pence, "Bu masum din adamının serbest bırakılması ve ABD'deki evine gönderilmesi konusunda Türkiye harekete geçmezse brunson özgür kalana kadar önemli yaptırımlar uygulayacağız" mesajını paylaştı.

Trump ve Pence'nin ifadelerine Türkiye'den tepki geldi.

Ancak ABD tarafının hamleleri bunlarla sınırlı kalmadı. ABD'de Kongre'nin ortak oturumunda son şekli verilen 716 milyar dolarlık savunma bütçesi, Temsilciler Meclisi'nde de kabul edildi.

'Bize tehdit sökmez'

ABD'li Rahip Brunson gerilimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "ABD ucuz tehdit lisanını artık bırakmalı. Bize tehdit sökmez" dedi.

"Bu millete tehdit sökmez. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devleti, Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede geliştirmeyi arz ediyorsa bu tehdit dilinden vazgeçmesi lazım" şeklinde konuşan Yıldırım şunları söyledi: "Türkiye'yi tehdit etmeden önce Türkiye'de bir 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu ve bu girişimin de faili olan FETÖ'nün Amerika'da elini kolunu sallayarak hiçbir kısıtlamaya tabii olmadan muhafaza edildiğini de unutmamalıdır. Amerika bir hukuk devletiyse Türkiye de bir hukuk devletidir. Dolayısıyla hukukun kararına saygı göstermek durumundadır. Bizim tavsiyemiz artık bu ucuz tehdit lisanını Amerika'nın bırakması ve Türk halkının güvenini nasıl kazanacak, 15 Temmuz'dan sonra bunun yollarına bakması gerekir."