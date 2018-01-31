Yıldırım'dan Macron'a 'işgal' cevabı

Hariri, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu'nu "merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile diğer ilgililer de hazır bulundu.

Başbakan Yıldırım, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Saad Hariri onuruna Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verdi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulduğu açıklandı.

Görüşmelerden sonra yapılan basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik açıklamalarını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Bizim Afrin'de yapmak istediğimizin ne olduğunu anlamak için Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki, Münbiç, Cerablus ve Azez hattında 2 bin kilometrekarelik alana bakmaları yeterlidir. Bunun dışındaki değerlendirmelerin gerçekle alakası yoktur" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Türkiye'nin katiyen bir işgal mantığı içinde hareket etmediğini bütün dünya biliyor, bilmelidir. Fırat Kalkanı'na bakarsak bunu görürüz" dedi.

AA