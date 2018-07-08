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Yıldırım'ı görünce intihardan vazgeçti

Köprünün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir vatandaş, o sırada köprüden geçmekte olan Binali Yıldırım tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçti

08 Temmuz 2018 Pazar 17:51
Yıldırım'ı görünce intihardan vazgeçti

Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlamak isteyen bir kişiyi intihardan vazgeçirdi. T.T isimli bir kişi, önceki akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Bu sırada Tuzla'daki konutundan çıkarak, Avrupa Yakası'na geçmekte olan Binali Yıldırım, intihar girişimini görmesi üzerine konvoyunu durdurarak, korkuluklarda bulunan vatandaşın yanına gitti. Bu sırada görevlilerin ikna etmeye çalıştığı T.T, karşısında Yıldırım'ı görmesi üzerine intihardan vazgeçti.

Yıldırım, korumalarının yardımıyla korkuluklardan alınan vatandaşa sarıldı ve teselli etmeye çalıştı. Vatandaşa su ikram eden Yıldırım'ın da duygulandığı görüldü. Yıldırım, "Hadi gel beraber gidelim." diyerek elinden tuttuğu vatandaşı makam aracına götürdü. Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş'un kızının nikah törenine T.T ile birlikte gitti.

Öte yandan taksi ile köprüye gelen T.T'nin köprünün ortasında araçtan atladığı ve bu sırada göğsünden yaralandığı öğrenildi. İlk müdahalesi Başbakanlık doktorları tarafından yapılan T.T, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın intihardan vazgeçirdiği 40 yaşındaki T.T'nin, kardeşleri ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği ve bu nedenle hayatına son vermek istediği iddia edildi.
AA

Son Güncelleme: 09.07.2018 02:53
Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımIntiharİstanbul
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