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YSK uyardı! İşte oy kullanma rehberi

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarında EVET veya TERCİH mühürlerinin basıldıkları yerlere göre ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve oyun geçerli ya da geçersiz sayılmasına ilişkin durumu gösteren örnek oy pusulası şablonları hazırlandı.

19 Haziran 2018 Salı 15:07
YSK uyardı! İşte oy kullanma rehberi

YSK tarafından, 18 farklı duruma göre hazırlanan örnek oy pusulası şablonlarıyla merak edilen bu sorulara cevap verildi. Şablonlar, sandık kurulu başkanlarına da gönderilecek.

Oylar hangi halde geçerli, hangi halde geçersiz sayılacak? İşte bazı ihtimaller...

• Örnek oy pusulası şablonlarının birincisine göre sadece ittifak unvanı bölümüne EVET veya TERCİH mührünün basılması halinde bu oy ittifakın ortak oyu sayılacak.

• İttifak alanı içerisinde mührün yalnızca bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulası geçerli kabul edilecek ve bu oy, basılan partinin oyu sayılacak.

• İttifak alanı içerisinde yer alan siyasi partiye ait bölüme, parti çizgisini taşacak şekilde birden fazla EVET veya TERCİH mührü basılması halinde bu oy geçerli sayılacak ve bu oy mühür basılan partinin oyu kabul edilecek.

• İttifak alanı içerisinde yer alan siyasi partilerden hangisine ait olduğu belirlenemeyen ancak ittifak alanına basılan EVET veya TERCİH mührü bulunan oy pusulası geçerli olacak, bu oy ittifakın ortak oyuna sayılacak.

• İttifak alanı içerisinde mührün hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne basılması halinde bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve bu oy mühür basılan partiye sayılacak.

• İttifak alanı içerisinde mührün hem birden fazla siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne basılması halinde oy pusulası geçerli sayılacak ve ittifakın ortak oyuna yazılacak.

• Aynı ittifak içerisinde yer almayan birden fazla siyasi partiye mühür basılması halinde oy pusulası geçersiz sayılacak.

• Hem ittifak alanı içindeki bir partiye hem de ittifak dışındaki partilerden birine mühür basılması halinde de oy pusulası geçersiz olacak.

HABER MERKEZİ

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YSKSeçimOy Kullanma
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