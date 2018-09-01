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'Yunanistan darbecilere güvenli liman oldu'

Yunanistan'ın darbecilere güvenli liman olan bir ülke haline geldiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunan medyasına yaptığı açıklamada, "Firari darbecilerin iade edilerek Türkiye'de yargılanmalarını sağlama noktasında kararlılığımızı koruyoruz" dedi

01 Eylül 2018 Cumartesi 13:48
'Yunanistan darbecilere güvenli liman oldu'

Yunanistan medyasına iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere ilişkin, "Firari darbecilerin iade edilerek Türkiye'de yargılanmalarını sağlama noktasında kararlılığımızı koruyoruz" dedi.

Yunan mahkemelerinin, 8 darbecinin sığınma hakkı tanınarak serbest bırakılması yönünde karar verdiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Yunanistan kendisini darbecilere güvenli liman olan bir ülke şeklinde gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Yunan yargısının uluslararası hukuk normlarına ters bir karar vermesiyle darbecilerin cezasız kaldığını ve kurbanların haklarının çiğnendiğini belirterek, "Darbecilerin iadesini birkaç kez reddeden Yunan yargısının kararlarından dolayı derin hayalkırıklığı içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bir ülkenin komşu ülkede darbe girişiminde bulunan darbeci hainleri serbest bırakmasının ne uluslararası hukuka ne de komşuluk ilişkilerine sığdığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Firari darbecilerin iade edilerek Türkiye'de yargılanmalarını sağlama noktasında kararlılığımızı koruyoruz" dedi.

"Türk azınlığın problemleri kötüleşiyor"

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin en iyi düzeyinde olmadığına işaret ederek, "Maalesef yeni problemler de eklendi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm önemli Yunan makamları Türkiye'ye dayanışma sözü verdi. Ancak sözler hayata geçmedi. Yunanistan, darbeye bilfiil katılan 8 firari asker gibi Türk suçlular için bir güvenli liman haline geldi" dedi.

Yunanistan'da koalisyon hükümetinin ana ortağı SYRIZA'nın azınlığa yönelik eğitim ve dini özgürlükler konusundaki seçim öncesi sözlerinin yerine getirilmediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türk azınlığın problemleri maalesef kötüleşiyor" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ilişkilerin mevcut durumunun iki ülkenin de çıkarına olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "İlişkilerimizde yeni bir sayfa açmalıyız. NATO Zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Çipras yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras'a yüksek düzeyli ziyaretler için hazır olduğumuzu iletti. Koşulsuz bir şekilde ikili diyalog sürecini devam ettirmeliyiz. Sorunlarımızı çözmenin yolu bu."

'Göç mutabakatı olmasaydı AB'ye göçmen akını yaşanırdı'

Göç sorununa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, sorunun çok taraflı olduğuna ve çözümünün uluslararası bir dayanışma ve iş birliği gerektirdiğine işaret etti. 

Çavuşoğlu, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelede uluslararası toplumdan daha fazla destek beklediğini vurgulayarak, "Türkiye'nin üstün çabaları ile 2017'de 175 bin ve 2018 Ağustos'a kadar 142 bin düzensiz göçmen tespit edildi. Ayrıca 2018 Ağustos'a kadar 3 bin 13 kaçakçı yakalandı" bilgilerini paylaştı.

Ekim 2015'te Yunanistan'a günlük 7 bin göçmenin geçiş yaptığını, bu sayının 50'nin altına düştüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Eğer Türkiye, 18 Mart Anlaşmasını önermemiş ve başlatmamış olsa 2016'dan bu yana Avrupa Birliği'ne 1,5 milyondan fazla düzensiz göçmen ulaşacaktı" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu ayrıca, göçmen mutabakatı kapsamında Türkiye'nin bin 681 göçmeni geri aldığı, 14 bin 998 Suriyelinin de AB'ye yerleştirildiği bilgisini verdi.

AB'nin anlaşma kapsamında vize serbestisi, Suriyeliler için ikinci 3 milyar avronun serbest bırakılması ve Türkiye'nin katılım sürecinde yeni fasılların açılması gibi yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği çağrısında bulunan Çavuşoğlu, "Türkiye üstün gayretlerini askıya alırsa, Ege Denizi yeniden düzensiz göç için bir rota olur" dedi.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
çavuşoğluGöçmenMülteciTürk AzınlıkYunanistanTürkiyeAB
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