Referandumun kaybedeni kim olacak?

Bu tablodan bazı kesitler aktaralım:
Bir ay kadar önce. Maltepe’de bir minibüs… Başörtülü bir bayan, minibüse biniyor ve yerine oturuyor. Yanındaki bir başka bayanla konuşmaya başladığı sırada arka koltukla oturan başı açık bir bayan, küfrederek ona saldırıyor ve bağırmaya başlıyor:
“Siz teröristsiniz” diyor.
“Siz ölmelisiniz” diyor.
“Sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın” diyor.
Başörtülü bayana saldıran kadın CHP üyesi çıkıyor.
Olay mahkemeye intikal ediyor.
Diğer bir olay bir hafta önce Ümraniye-Sultanbeyli arasında sefer yapan bir belediye otobüsünde meydana geliyor. Bu defa başrollerde başörtülü bir bayan... Otobüste yolculuk yapanlar arasında referandum konusunda tartışma çıkıyor. Ve başörtülü bacımız birden taarruza geçiyor: “Siz öleceksiniz, gebereceksiniz, az kaldı.”
Bu bacımız da fanatik bir AKP’li.
İki ayrı partiye, iki farklı ideolojiye sahip ve referandumda iki ayrı görüş ortaya koyacak olan iki bacımız var ortada.
İkisi de ölümden, öldürmekten, gebertmekten, bahsediyor.
Türkiye’yi son yıllarda ur gibi saran bir nefret dilinin kucağına düşüyor her ikisi de.
Oysa laik görüşe mensup olan bayan, laikliğin en başta inanç özgürlüğünü teminat altına alma misyonu üstlendiğini unutmuş, mütedeyyin olan bayan ise İslam’ın temelinde “elinden ve dilinden başkasının selamet bulduğu din” olduğu gerçeğinden bîhaber kalmış.
Emin olun her iki bayanın büyük dedeleri Sarıkamış’ta, Çanakkale’de omuz omuza bu ülke savaşan kişilerdi. Sakarya’da, Dumlupınar’da savaşmışlardı.
İyi de, ne oldu ki bu ülkenin en zarif ve ne müsamahakâr olması gereken “kadınları”, “Siz gebereceksiniz, siz ölmelisiniz, siz teröristsiniz” diye birbirine küfreder hale geldi/getirildi.
Bu ülkenin anaları böyle ise vay halimize…
Tabi bu tablonu baş mimarları ‘balık baştan kokar’ atasözünü haklı çıkaran ‘baştaki zevat’ olsa gerek.
Referandum sürecinde ‘Hayır’ diyecek olanları “PKK yanlısı bölücü” diye yaftalayan siyasetçiler, cami kürsülerinde “Hayır’ diyecek olanlar vatan hainidir” diyen hoca efendiler ve ‘Evet’ diyecek olanları İzmir’de “Yunan gibi denize dökeceğiz” diye nutuk atan sosyal demokrat ucubeler olduğu müddetçe, bu ‘baş zevatın’ peşinden giden halkında bir birine gırtlak gırtlağa sarılması çok doğal.
Bu ülkenin en naif kesimi olması gereken ‘kadınlarımız’ bile, ‘analarımız’ bile ölüm ve kan diline bulaşmışsa referandumun sonucu ne olursa olsun, kaybedeni bellidir.
Kaybeden Türk milletidir.
Türk milleti barış ve huzur dilini, aşk ve istikrar dilini kaybetmiştir.
Ve referandum sürecinde tabanını serbest bırakarak bu kısır kavganın dışında tutan BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ı ileri görüşlülüğü için bir kez daha yürekten kutluyorum.
Sayın BAYRAKTAR
Eskiden sağ ve sol ideoloji ve görüş vardı şimdi yerini baş örtüsü ve EVET-HAYIR aldı yani. Şu ingilizler illaki bizi öldürecek bir meşgale buluyorlar. Şu gerçek hiç değişmiyor. TÜRK'ün TÜRK'ten başka dostu yok . NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !!!