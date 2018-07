Rockefeller ve Rothschild Ailesi-I

Siyaset ve ülke gündemiyle ilgili her şeyi bilen milletimiz bir efsane gibi ortada dolaşan fakat apaçık bir gerçek olan dünyayı yöneten aileler ve onların yaptırımlarını biliyorlar mı acaba diye merak etmiyorum değil.

Konuşunca herkes Müslüman, herkes siyasetçi, herkes ekonomist, herkes fetva veren fakat ülkenin haline bakınca insan tabiri caizse yutkunuyor.

Size dünyayı yöneten ailelerden iki tanesini anlatacağım.

Atatürk’ün planlarını yerle bir ettiği emperyalizmin babaları. Hiçbir zaman dünyanın en zengin aileleri arasında gösterilmeyen, dünya medyasının %70’inden fazlasını yönetenler..

Mutlaka dikkatlice sonuna kadar okuyun.

Rothschild’ler:

Rothschild para imparatorluğunun kurucusu Mayer Amschel Rothschild’dir. 1812’de ölen Mayer Rothschild mal varlığını Yahudi ırkının yükselişi ve Yahudi İmparatorluğu’nun kurulması amacıyla bir vakfa devretmiştir. Bu vakfın en önemli prensibi gizliliktir. Mal varlığının bütünlüğünün korunması için yönetim hep en büyük erkek çocuk tarafındadır. Ve ailede dışarıdan evlilik yasaktır. Öyle ki protokolleri çiğnememek için kendi kız kardeşiyle dahi evlenebilmişlerdir. Bu aileye göre Goyimin (Ulus) yaşamı ve tüm kuvveti Yahudi’ye aittir ve bir Yahudi kendi ırkından olmayan bir şeyi bulduğunda onu sahiplenme hakkına sahiptir. (Talmud Gerçeği, s. 20).

Yahudiler biz Müslüman Türklere karşı olağanüstü şekilde kin beslerler. Türkler hakkında ‘Köpekten aşağıdırlar ve kesinlikle merhamet edilmemelidir’ diye kaynaklarında geçer. (Deuter, bölüm 2, s.2).

Bu arada bütün Yahudilerin Rothschild ailesine taptığı ve bu ailenin gücünün onları güttüğü unutulmamalıdır. Mayer Amschel ölümünden sonra protokol gereği yönetimi en büyük oğlu Nathan’a bıraktı. Nathan’ın ilk işi Londra merkezli yatırım bankası kurmak oldu. Bu sayede Nathan, Yahudilere verilen imtiyaz sayesinde Waterloo savaşına gözlemci olarak katılmıştır. Ve savaş daha bitmeden Manş denizini çok pahalı bir tekneyle hızlıca geçip Londra’ya dönmüştür. Londra binasına giden Nathan, İngiltere’nin savaşı kaybettiğini söyleyip ve borsadaki herkesin elindeki İngiliz hisselerini satmalarını sağlamıştır. Nathan hedefine ulaşarak taban fiyatlara düşen hisseleri toplamıştır. Telgraf, telefon gibi herhangi bir ulaşım aracı olmadığı ülkede İngiltere’nin aslında savaşı kazandığı haberi ancak günler sonra ulaşmıştır. Bu haberle Londra borsası coşmuş ve bu anı bekleyen Nathan elindeki hisseleri satıp bu sayede Rothschild ailesinin servetini 5 yılda 2.500 katına çıkarmıştır. “Amacımıza hizmet ettiği sürece yalan, ihanet ve rüşvete devam etmeliyiz. Siyasette ve dünyada bize güç kazandıracak şekilde başkalarının servetlerine el koymayı öğrenmeliyiz.” (Protokol 2’den alıntı).

Rothschild ailesinin paradan sonra en çok önemsediği şey medya sektörüdür. “Bizim denetimimizden geçmeden hiçbir haber halka ulaşmayacaktır. Şu an dünyanın büyük bölümündeki haber birkaç haber ajansı tarafından dağıtılmaktadır. Bu ajanslar bizim kontrolümüze geçecek be halklar sadece bizim izin verdiğimiz haberleri öğreneceklerdir.” (Protokol 12’den alıntı).

Ve bu aile medyadaki güçleri sayesinde hükümetlerin çoğunu elinde bulundurduğunu söylemektedir. Bütün dünyayı savaşa sürükledikten sonra kendileri bir köşede oturup izleyen Yahudiler, bu sayede savaşan iki tarafa da silah ve para desteği verir ve kaybedeni kurmuş olduğu uluslararası kuruluşlarla tekrar tazminata mahkum ederek ülkeleri ele geçirir. 1. Dünya savaşı bunun örneğidir. “Bize karşı çıkan devletleri komşularıyla birbirlerine düşürecek ortam hazırlarız. Ancak bize karşı çıkan devletler komşularıyla bir olup bize karşı çıkarlarsa o zamanda dünya savaşı çıkarırız.” (Protokol 7’den alıntı). (devam edecek...)