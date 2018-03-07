Rusya ve Çin örneğinde Milli Ekonomi Modeli

Meltem TV’de yayınlanan “Gündem Özel” programına konuk olan Prof. Dr. Haydar Baş Bey, “İslam âlemini zilletten kurtaracağız” açıklamasında bulundu, nasıl yapacağını da anlatarak…
Ne enteresan, topyekûn İslam âlemi kan ve gözyaşı içinde boğuşurken, tamamı ABD’ye ram olmuşken, sahip olduğu petrol ve diğer yeraltı kaynakları ile hazine üzerinde oturan dilenciye döndürülürken ve içinde bulundukları halden kurtulmayı düşünemezken, bir Müslüman Türk, tek başına, “İslam âleminin zilletinin bitebileceğini” söylüyor.
Demek ki, Milli Ekonomi Modeli sadece bir ekonomi sistemi olmanın ötesinde, sömürüye dur diyebilecek kudreti ve dik duruşu da halklara kazandıracak bir güç esasen.
Umarız önce Türk milleti buna kulak verir.
Senyorajın devreye konması ile emisyon hacminin genişletilerek piyasanın ihtiyacı olan paranın devlet eliyle basılması kuralı, sadece Milli Ekonomi Modeli’nde var.
Sayın Baş, 2005’ten beri bunu anlatıyor ve ekliyor; “ABD kâğıdı boyayarak senin emeğini ve üretimini sadece boya ve kâğıt masrafına satın alıyor. Dikkat et. Senyoraj hakkını devreye koy.”
Merkez bankamız bağımsız olduğundan bu yana hayata geçiremediğimiz bu hak, aslında tam bağımsızlığımızın anahtarı.
Gündem Özel programında Çin’in, Milli Ekonomi Modeli ile geldiği noktadan bahsedilirken, emisyon konusunda yeni bir kuraldan bahsetti:
“Milli Ekonomi Modeli ile biz öyle bir sistem getireceğiz ki, senyoraj ve emisyonla dünyaya mührümüzü vuracağız.
Senyorajı önce etrafımızdaki devletlerle uygulamaya koyacağız. Aynı senyoraj ile biz halkımıza üretim yaptıracağız. Ona verdiğimiz para ile ticaret yaptıracağız. Yani benim paramla benim malım satılacak. Benim vatandaşlarım para kazanacak, benim komşularımın karnı doyacak, cebi para dolacak.”
Program, emisyon konusunda Mili Ekonomi Modeli’nin yeni bir kuralının ilan edilmesi açısından tarihi bir akşamdı.
BTP lideri, Türk insanını ve İslam dünyasını zilletten kurtarmaktan bahsededursun, bugün Ortodoks dünyanın başı Rusya, tezi tamamen hayatına geçirmiş durumda.
Rusya, Mayıs 2006’dan bu yana tezi uygulamaktadır.
16 Mayıs 2006 tarihinde Rusya’nın başkenti Moskova’da, Milli Ekonomi Modeli, Rusya’nın 3 yıllık kalkınma planına alındı.
Milli Ekonomi Modeli’ni uygulamaya başladıklarından bu yana dönem dönem Sayın Baş’ın yanına gelerek danıştılar ve tezin şu kurallarını hayata geçirdiler:
Doğum yapan her kadına doğum yardımı verilmeye başlandı.
Ev hanımlarına emeklilik hakkı verildi.
Yer altı kaynakları devlet-millet ortaklığıyla işletilmeye başlandı.
Rusya, ‘milli paralarla ticaret’ kuralını hayata geçirerek, Çin ile aralarında yapacakları ticarette dolar yerine kendi paralarını kullanma kararı aldı.
Asgari ücret artırıldı.
Maaşlara büyük oranlarda zamlar yapıldı.
Dar gelirliye vergi indirimi yapıldı.
Enerji, iletişim, savunma ile alakalı 42 sektörü stratejik ilan etti, yabancılara özelleştirilmesinin önünü kapattı.
Yerli tarım güçlendirilmeye çalışıldı. Çiftçilere devlet desteği artırıldı.
Rusya, 27 Şubat 2013’ten itibaren MEM kurallarını meclisinde kanunlaştırarak uygulamaya başladı.
2005 yılında deklare edilen Milli Ekonomi Modeli’nin hemen ardından Haziran 2006’da Rusya öncülüğünde BRICS kuruldu.
Rusya, Brezilya, Çin, Güney Afrika ve Hindistan’dan oluşan BRICS, bugün ticarette, milli parayı kullanma kuralına geçiyor.
Dünya Bankası’nın yerine aralarında bir banka kurmak için anlaştılar.
Putin, 2014 ve 2016’da Türkiye ziyaretlerinde ‘milli paralarla ticareti’ önerdi. Ama Türkiye’nin MİLLİ PARASI YOK!
Çin’in MEM ile tanışmasından sonraki devrimi ise daha büyüktür.
Çin hükümeti, 2008 yılında iç talebi canlandırmaya yönelik 586 milyar dolarlık (4 trilyon Yuan) teşvik paketi açıkladı.
2009’da Çin Ulusal Halk Kongresinde “iç tüketimin canlandırılması” kararı, tüketime dayalı ekonomiyi kaynak olarak ortaya koyan Milli Ekonomi Modeli’ne geçişin işareti idi.
Çin, Rusya ile kendi parası cinsinden ticaret yapmaya başlamıştır.
“2013 yılının Rehber Prensipleri” olarak açıkladıkları kurallar kapitalizmin kuralları değildir. Milli Ekonomi Modeli’nin kurallarıdır:
* Gelir dağılımı sosyal ve ekonomik kalkınma için önemlidir.
Yani MEM’deki gelir dağılımında adalet sağlanacaktır.
* Gelir boşluğunun daraltılması ve tüm halkın eşit şekilde yararlanması gerekmektedir.
Yani MEM’de yer alan, adil gelir dağılımı yapılacaktır.
* İç tüketimi genişletmesi gerekmektedir.
Yani sadece Milli Ekonomi Modeli’nde yer alan şekli ile tüketici devlet eli ile desteklenecektir ve Pazar canlanacaktır.
* Hükümetin, halkın tüketim yeteneğini geliştirmesi gerekmektedir.
Tüketici desteklenecek, halkın alım gücü arttırılacaktır.
Çin, 2015 senesinde, “New Development Bank” ın Şanghay’da kurulmasına öncülük etti. Bu sayede 1944’den bu yana hüküm süren IMF’ye alternatif oluşturabilmiştir.
Kısaca BRICS ile Dünya Bankası’na ve Çin’in kurduğu “New Development Bank” ile IMF’ye karşı duruş sergileyen yani kapitalizmin ekonomik ayağını sarsan ülkeler, Milli Ekonomi Modeli’nin talebeleri…
Yeni dünya düzeni MEM ile Prof. Dr. Haydar Baş ile şekilleniyor, bizler ise açlık ve sefaletle boğuşuyoruz!..
Neredesin Türk Milleti, hakkına sahip çık.
Rusya ve Çin örneğinde Milli Ekonomi Modeli
Meltem TV’de yayınlanan “Gündem Özel” programına konuk olan Prof. Dr. Haydar Baş Bey, “İslam âlemini zilletten kurtaracağız” açıklamasında bulundu, nasıl yapacağını da anlatarak…