'2023'te 3 milyon kalp yetersizliği hastası olacak'

Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Şahin, İstanbul'da Novartis'in desteğiyle Türk Kardoyoloji Derneği tarafından, Dünya Kalp Gününde başlatılan "Hayatımı seviyorum, kalbimi dinliyorum" kampanyasının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "TÜİK tahminlerine göre 2023'te 60 yaş üstünde 60 milyon nüfusumuz olacak. Bunun da yüzde 8-10'unda kalp yetersizliği gelişebilme ihtimali olduğunu düşünürsek 1.5 milyon kalp yetersizliği olan yaşlı bir popülasyonla karşı karşıya kalacağız. Diğer yaş gruplarındaki kalp yetersizliği hastalarını da eklersek 2023'te 2.5-3 milyon gibi kalp yetersizliği popülasyonu ile karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Şahin, kalp yetersizliğinin yaşam boyu devam eden kronik bir hastalık olduğunu ifade ederek, kalp yetersizliğinin birçok kanser türünden daha öldürücü olduğuna dikkati çekti. Kalp yetersizliğine giden süreci iyi tanımak, erken müdahale etmek gerektiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti: "Kalp yetersizliğinin A, B, C ve D olarak isimlendirilen evreleri var. A evresinde hastalık yok, yüksek tansiyon, kolestrol, sigara gibi hastalığa yol açabilecek durumlar var. B evresinde hastalık ortaya çıkmış kalp krizi gibi, kalp büyümesi gibi ama henüz kalp yetersizliği gelişmemiş. C evresi artık kalp yetersizliğinin evresinin başladığı durum ki bundan sonra süreç zorlaşıyor. D evresinde ise başkasının yardımı olmadan hiçbir aktiviteyi yapamayan, ileri tedavi desteklerine, araçlarına, cihazlarına ihtiyaç duyan hastaları kastediyoruz. C ve D evresine gelmeden önce yetersizliği erken tanımak, hatta A evresinde hiç hastalık yokken hastalığa götüren süreci erken tanımayı ve durdurabilmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de özellikle genç nüfusta kalp hastalığına yol açan en önemli risk etkeni sigara kullanımı. Sigaranın sonu 3K'dır: Kanser, kalp rahatsızlığı ve KOAH."

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Necla Özer de kadınların yüzde 40'ının erkeklerinin yüzde 25-29'unun obez olduğunu ifade ederek, obezitenin birçok hastalık olduğu gibi kalp damar hastalıklarının da ana sebebi olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Mahmut Şahin; kişinin 3 katlı bir evin merdivenini çıkarken 2. katta nefes darlığı çekmesinin, cami ile ev arasındaki mesafeyi kat edememesinin, gece yatarken başının altına ekstra bir yastık koyma gereği duymasının ve bacaklarının şişmesinin kalp yetersizliği belirtisi olduğunu kaydetti. Şahin, kalp yetersizliğinin tümüyle olumsuz vaka olmadığını, birçok tedavi yönteminin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

