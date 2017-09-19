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Ağız sağlığında doğru bilinen yanlışlar

Uzmanlar, dişlerin ne kadar sağlıklı ve sağlam olursa olsun, dişi destekleyen diğer dokuların da aynı düzeyde sağlıklı olması gerektiğinin önemli olduğunu söyledi

19 Eylül 2017 Salı 16:51
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Ağız sağlığında doğru bilinen yanlışlar

Ağız ve diş sağlığının korunması için doğru bilinen yanlışların sıklıkla uygulandığını söyleyen uzmanlar, bunun diş eti hastalılarına hatta diş kayıplarına kadar varabilen olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti. En başta ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmenin gerekliliğine vurgu yapan Diş Hekimi Metin Ayan, yapılan en temel hatanın başta fırça seçiminden kaynakladığını söyledi. Ayan, “Doğru diş fırçası ağız genişliğine uygun, orta sertlikte ve diş minesine zarar vermeyecek şekilde kıl uçları mikroskobik olarak yuvarlatılmış diş fırçalarıdır.

Düzenli olarak dişlerin fırçalanıyor olmasının ağız hijyeni için yeterli olduğu zannedilir. Oysaki fırçayı ıslatmadan üzerine fındık büyüklüğü kadar diş macunu uygulamak, fırçanın diş ve diş eti birleşimine yerleştirilmesi, ileri geri hareketlerle değil de süpürme şeklinde dairesel hareketle fırçalama yapılması önemlidir. Ağız hijyeni açısından fırçalama tek başına sınırlı fayda sağlar.

Bakteri plağına karşı düzenli ağız gargarası, fırça ve diş ipinin kombine kullanımı günlük etkin bir ağız temizliği sağlar” dedi. Diş etlerinin kanadığını görerek diş fırçalamanın sonlandırılması veya ara verilmesinin de oldukça yanlış bir hareket olduğunu belirten Ayan, “Sağlıksız diş etinde kanama görülür.  Diş eti kanaması diş eti iltihabının en önemli belirtisidir. Dişlerinizi fırçalarken veya gündelik hayatta yaşanan dişeti kanamalarını önemseyin. Vakit kaybetmeden mutlaka diş hekiminize konuyla ilgili danışın” diye ekledi. İHA

Anahtar Kelimeler:
DişDokular
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