Ağızdan nefes alanlar dikkat

Nefes Koçu Pınar Taşkın, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde Küçükçekmecelilerle bir araya geldi. Doğru nefes almanın insan sağlığındaki önemine vurgu yapan Pınar Taşkın, bir insanın günde 50 bin nefes aldığını söyledi. Taşkın, “Çoğumuz genelde sığ nefes alıp, ciğer kapasitemizin yüzde 30’unu kullanıyoruz. Nefes, insan için gıdalardan önce gelen bir enstrüman. Korktuğumuzda yüzde 5’lik bir nefes bile alamıyoruz. Doğru nefesi çalıştıktan sonra yeterli enerjiye eriştiği için artık korkmuyorum ve endişelenmiyorum diyen çok insan var” dedi.

Pınar Taşkın, doğru nefesin ipuçlarını da verdiği söyleşide, katılımcılara şu tavsiyelerde bulundu:

“Dik durun. Ofiste, kafede, evde bunu kendinize hatırlatın. Burundan nefes alıp, ağızdan nefes verin. Önemli olan nefes alırken, alt ve üst solunum yolunu birlikte çalıştırmak. Diyafram kasının her nefes alıp verme sırasında aşağı doğru inmesi, karın içi organların yani bağırsakların, mide ve karaciğerin de hareketlenmesini sağlıyor. Nefes almak çok önemli. Yeteri kadar oksijen alamadığımız zaman kanın kimyası değişir. Vücutta kanser oluşumuna açık hale gelir. Kanser hücrelerinin oksijenli ortamlarda büyüyemediğine dair bilgiler mevcut. Doğru nefes almak, psikolojiyi ve bedeni olumlu etkiliyor.”