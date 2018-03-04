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Aile hekimleri isyanda

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Sağlık Bakanlığı ile yaptığı Okul Sağlığı İşbirliği Protokolü, aile sağlığı merkezlerini çalışamaz hale getirdi

04 Mart 2018 Pazar 17:42
Aile hekimleri isyanda

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Sağlık Bakanlığı ile yaptığı Okul Sağlığı İşbirliği Protokolü, aile sağlığı merkezlerini çalışamaz hale getirdi. İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, yaşanan kaos ortamıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Öğrencilerimizin genel bir sağlık taramasından geçmesi, okullarda bu konuda gerekli önlemlerin alınması, öğrenci ve ailelere sağlık eğitiminin verilmesi, fiziksel aktivitenin arttırılması, beslenme sağlığı, sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim verilmesi gibi gayet güzel, anlaşılabilir amaçları olan bu protokolün, sadece şekli olarak yerine getirilmesi, kime ne fayda sağlıyor sorusunu cevapsız bırakmaktadır. Okul idarelerince protokol gereği yapılması gereken işlemlerin tümü yapılmış ve sadece aile hekiminin takibi kalmış bile olsa, bir çocuğun düzgün bir şekilde değerlendirilmesi, psikolojik açıdan sorgulanması, beslenme biçiminin konuşulması, arkadaş ve aile ilişkilerinin ev hayatının çözülmesi, fiziksel muayenesi ve tetkiklerinin alınması, her çocuk için 15 ila 45 dakika süren bir işlemdir.

Böyle bir işlemin hiçbir planlama yapılmadan, okullar ile aile hekimleri arasında bağlantı kurulmadan, okul idarelerinin gün sınırlaması koyarak -şu tarihe kadar gidin bu formu aile hekiminize imzalatın- diyerek, yapılacak işlemi bir imzaya indirgeyerek yaptırmasına çalışmak, işgüzarlıktan öte gereksiz ve yanıltıcı bir iş gücü kaybıdır. Göz boyamaya, kendimizi kandırmaya, bu arada da gerçekten birinci basamağa ihtiyacı olan kişilerin ulaşmasını zorlaştırmaya hakkımız yok.” COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

Son Güncelleme: 04.03.2018 18:01
Anahtar Kelimeler:
SağlıkIsyanHekimAile
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