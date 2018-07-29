Alzaymır için yeni umut

Güney Kaliforniya Üniversitesindeki araştırmacılar geliştirdikleri cihazla devrimsel bir ilke imza attı. Üniversitenin Biyomedikal Mühendisliği bölümünde Doç. Dr. unvanıyla görev yapan Dong Song ve ekibi, insan hafızasını iyileştirebilecek ve Alzaymır hastalığının önüne geçebilecek bir cihaz geliştirdi.

Beyne implant edilen elektrotlardan oluşan cihaz, öğrenme ve bellek için hayati önem taşıyan bir beyin bölgesi olan hipokampusa küçük elektrik sinyalleri göndererek beynin doğal olarak anıları işleme şeklini taklit ediyor. Üstelik cihaz, sadece teorik olarak değil pratik kullanımda da son derece başarılı sonuçlar ortaya koyuyor.

Cihazı test etmek için Epilepsi tedavileri nedeniyle beyin elektrotları kullanan 20 gönüllüden yardım alan Song ve ekibinin, Nörobilim Cemiyeti ile paylaştığı verilere göre geliştirilen cihaz kısa süreli belleğin ve çalışma belleğinin kapasitesini artırıyor.

Hedef kitlesi Alzaymır hastaları

Testler sırasında 'belleğin işlevini artırmak için sinirsel kodlar yazdıklarını' ve bunu daha önce hiç kimsenin yapmadığını vurgulayan Dong Song, cihazın hastaların beynine yerleştirilmesinin ardından beyin aktiviteleri hakkında veri topladığını ve sonrasında ekibin, en iyi bellek performansıyla ilişkili şemayı belirlediğini açıkladı.

Daha sonra belirlenen bu şema doğrultusunda sinirsel kodlar hazırlayan ekip, cihazla kısa süreli hafızayı yüzde 15 ve çalışma belleğini yaklaşık yüzde 25 oranında geliştirdi. Ekip cihazın benzer bir yaklaşımla görme ya da hareket gibi diğer beyin becerilerini arttırmak için de kullanılabileceğini düşünüyor.

Henüz yeterli klinik testlerden geçmeyen ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmayan cihazın hedef kitlesi Alzaymır hastaları veya erken seviyelerde Alzaymır tespit edilen kişiler olacak. Alzaymır Derneğine göre 65 yaşın üstündeki kişiler Alzaymır hastalığı için risk grubunda yer alıyor.

Sağlık ve tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak 2030 yılında ABD nüfusunun yüzde 20'sinin 65 yaş ve üstünde olacağını düşünürse çok geniş bir kitle Alzaymır tehdidi altında bulunuyor.

Bugüne kadarki en ümit verici ürün

ABD'de 2106 yılında Alzaymır ve bunama hastalıklardan muzdarip olanlar için toplam sağlık hizmetleri maliyeti ve uzun süreli bakım maliyetinin 236 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Dong Song ve ekibinin çalışması, hem finansal hem de duygusal anlamda hastalara ve hasta yakınlarına ciddi bir yük yükleyen Alzaymır ve bunama hastalığının tedavisi konusunda bugüne kadarki en ümit verici ürünlerden birini ortaya koymuş durumda.

İHA