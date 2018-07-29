Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95585
ALTIN
190.781
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3424
EURO
5.6540

Alzaymır için yeni umut

Güney Kaliforniya Üniversitesindeki araştırmacılar, kısa süreli belleği yüzde 15, çalışma belleğini yüzde 25 oranında iyileştirebilen bir cihaz geliştirmeyi başardı

29 Temmuz 2018 Pazar 17:57
Alzaymır için yeni umut

Güney Kaliforniya Üniversitesindeki araştırmacılar geliştirdikleri cihazla devrimsel bir ilke imza attı. Üniversitenin Biyomedikal Mühendisliği bölümünde Doç. Dr. unvanıyla görev yapan Dong Song ve ekibi, insan hafızasını iyileştirebilecek ve Alzaymır hastalığının önüne geçebilecek bir cihaz geliştirdi.

Beyne implant edilen elektrotlardan oluşan cihaz, öğrenme ve bellek için hayati önem taşıyan bir beyin bölgesi olan hipokampusa küçük elektrik sinyalleri göndererek beynin doğal olarak anıları işleme şeklini taklit ediyor. Üstelik cihaz, sadece teorik olarak değil pratik kullanımda da son derece başarılı sonuçlar ortaya koyuyor.

Cihazı test etmek için Epilepsi tedavileri nedeniyle beyin elektrotları kullanan 20 gönüllüden yardım alan Song ve ekibinin, Nörobilim Cemiyeti ile paylaştığı verilere göre geliştirilen cihaz kısa süreli belleğin ve çalışma belleğinin kapasitesini artırıyor.

Hedef kitlesi Alzaymır hastaları

Testler sırasında 'belleğin işlevini artırmak için sinirsel kodlar yazdıklarını' ve bunu daha önce hiç kimsenin yapmadığını vurgulayan Dong Song, cihazın hastaların beynine yerleştirilmesinin ardından beyin aktiviteleri hakkında veri topladığını ve sonrasında ekibin, en iyi bellek performansıyla ilişkili şemayı belirlediğini açıkladı.

 Daha sonra belirlenen bu şema doğrultusunda sinirsel kodlar hazırlayan ekip, cihazla kısa süreli hafızayı yüzde 15 ve çalışma belleğini yaklaşık yüzde 25 oranında geliştirdi. Ekip cihazın benzer bir yaklaşımla görme ya da hareket gibi diğer beyin becerilerini arttırmak için de kullanılabileceğini düşünüyor.

Henüz yeterli klinik testlerden geçmeyen ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmayan cihazın hedef kitlesi Alzaymır hastaları veya erken seviyelerde Alzaymır tespit edilen kişiler olacak. Alzaymır Derneğine göre 65 yaşın üstündeki kişiler Alzaymır hastalığı için risk grubunda yer alıyor.

Sağlık ve tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak 2030 yılında ABD nüfusunun yüzde 20'sinin 65 yaş ve üstünde olacağını düşünürse çok geniş bir kitle Alzaymır tehdidi altında bulunuyor.

Bugüne kadarki en ümit verici ürün

ABD'de 2106 yılında Alzaymır ve bunama hastalıklardan muzdarip olanlar için toplam sağlık hizmetleri maliyeti ve uzun süreli bakım maliyetinin 236 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Dong Song ve ekibinin çalışması, hem finansal hem de duygusal anlamda hastalara ve hasta yakınlarına ciddi bir yük yükleyen Alzaymır ve bunama hastalığının tedavisi konusunda bugüne kadarki en ümit verici ürünlerden birini ortaya koymuş durumda.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gözlüğünüz UV filtreli olsun
Gözlüğünüz UV filtreli olsun
Hoşafla kansere savaş açın
Hoşafla kansere savaş açın
'Yemek öncesi oyun iştah arttırıyor'
'Yemek öncesi oyun iştah arttırıyor'
Kornea naklinde rekor kırdı
Kornea naklinde rekor kırdı
Kalp ameliyatı sonrası bunlara dikkat
Kalp ameliyatı sonrası bunlara dikkat
Hapşırığı tutmak çok sakıncalı
Hapşırığı tutmak çok sakıncalı
Yetişkinlerin çoğu sağlıklı uyuyamıyor
Yetişkinlerin çoğu sağlıklı uyuyamıyor
Türk hekimden çığır açacak yöntem
Türk hekimden çığır açacak yöntem
Uzmanlardan sahte propolis uyarısı
Uzmanlardan sahte propolis uyarısı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim