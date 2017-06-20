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‘Antibiyotikler işitme kaybına neden olabilir’

Kullandığınız birçok ilacın, işitme kaybına neden olabileceğini biliyor muydunuz? Yapılan yeni bir araştırmada, aminoglikozid adı verilen belli bir antibiyotik sınıfının işitme kaybına neden olduğu doğrulandı

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‘Antibiyotikler işitme kaybına neden olabilir’

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, aminoglikozid adı verilen belli bir antibiyotik sınıfının işitme kaybına neden olduğu belirlendi. Süper güçleri olan aminoglikozidler kokleaya (kulak salyangozu, iç kulağın işitsel kısmı) veya işitme sinirine ve muhtemelen denge sisteme zarar veren bir yan etkiye sahip. Hayati tehlike arz eden enfeksiyonların tedavisinde kullanılan aminoglikozidler, sadece işitme kaybına değil aynı zamanda böbrek hasarına da neden oluyor.

Aminoglikozit verilen yetişkinlerin yüzde 20 ila 60’ında, hafif ve şiddetli olmak üzere, bir miktar işitme kaybı yaşanıyor.

Aminoglikozit yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde de kullanılıyor. İşitmeyi kaybedenlerin çoğunluğu, pnömoni, peritonit veya sepsis gibi hayatı tehdit eden bir enfeksiyon nedeniyle antibiyotik verilen bebekler.

Aminoglikozitler neredeyse 50 yıl önce geliştirildi. Alternatifler geliştirilmiş olmasına rağmen, aminoglikozidler sadece yaygın oldukları için değil aynı zamanda pahalı olmamaları nedeniyle yaygın olarak kullanılıyor.

Stanford Tıp Fakültesi’nde geliştirilmekte olan yeni bir aminoglikoz formunun, işitme kaybı olmaksızın aynı hayat kurtarıcı özelliklere sahip olacağı düşünülüyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek’in verdiği bilgiye göre, N1MS olarak bilinen aminoglikozitin modifiye edilmiş formu, farelere enjekte edildi ve işitme kaybına neden olmaksızın fareleri tedavi etmeyi başardı.

N1MS için bir sonraki adım insan testi ve araştırmacılar bu konuda iyimser.

Siz de aminoglikozit içeren bir ilaç kullanıyorsanız, o ilaç yerine daha az toksik içeren bir ilaç olup olmadığını öğrenmek için lütfen doktorunuza başvurunuz.

HABER MERKEZİ

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