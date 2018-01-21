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Arı ekmeği vitamin kaynağı

İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, arı ekmeğinin doğal vitamin ve mineral kaynağı olduğunu belirterek, arı ekmeğinin, polenden daha yüksek miktarda besin içeriğine sahip olduğunu söyledi

21 Ocak 2018 Pazar 17:21
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Arı ekmeği vitamin kaynağı

İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, arı ekmeğinin doğal vitamin ve mineral kaynağı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Boyacıoğlu, "Bal dışındaki diğer arı ürünlerine verilen önem apiterapinin yaygınlaşmasıyla birlikte giderek artmıştır. Bunlardan biri de, arılar açısından olduğu kadar insanlar açısından da eşsiz öneme sahip arı ekmeğidir" dedi.

Arı ekmeğinin fiyat olarak bal fiyatlarıyla karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Boyacıoğlu, bunun en büyük nedeninin ise arı ekmeğini elde etmenin kolay olmamasından kaynaklandığını belirterek, "Arı ekmeği temel olarak; polen, bal ve arıların tükürük bezi salgılarından meydana gelir.

Arılar tüm bileşenleri petek gözlerinde toplar ve bu karışımı balmumu ve bal ile kapatarak sağlamlaştırırlar. Bu toplanan ve korunan polenler petek gözünde arının enzimleri sayesinde laktik asit fermantasyonuna uğrar.Fermente polenler yeni bir ürüne dönüşür ve bu ürüne ‘Arı ekmeği’ denir" dedi.

‘Vücuttaki toksinlerin atılmasında etkili’

Arı ekmeğinin, polenden daha yüksek miktarda besin içeriğine ve zengin bir kimyasal kompozisyona sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Boyacıoğlu "Sindirilebilirliği polene kıyasla daha yüksektir.

Arı ekmeğinin bileşenleri kısmen fermente olduğundan insan vücudu tarafından daha etkili bir şekilde absorbe edilebilmektedir. Arı ekmeği oldukça fazla miktarda peptit ve serbest aminoasit içerir.

Zengin içeriğiyle, vitamin ve mineral eksikliklerinde vücuda ilave destek olarak kullanılabilir. Vücudun güçlendirilmesi ve fonksiyonlarının düzgün çalışmasına yardımcı olur.

Tüm temel aminoasitleri bileşiminde barındırdığından, hayvansal proteinleri içeren pek çok değerli gıdadan daha iyi bir bileşime sahiptir.”

Arı ekmeğinin zihinsel aktiviteyi artırmak amacıyla insanlarda yararlı bir gıda maddesi olarak kullanılabileceğini belirten Prof. Dr. Boyacıoğlu, arı ekmeğinin yaklaşık yüzde 30 oranında protein içerdiğinin, taze polende bulunmayan “K vitamini” açısından zengin olduğunun, aynı zamanda yüksek miktarda B vitamini içerdiğinin bilimsel çalışmalarla kanıtlandığını belirtti.

 Arı ekmeğinin bileşiminde yüksek miktarda bulunan, karbonhidratlar, yağlar, mineraller ve yüksek orandaki serbest aminoasitler nedeniyle, polenle karşılaştırıldığında biyolojik aktivitesi daha yüksek ve daha kolay sindirilebilir özellikte olduğunu ifade etti.
İHA

Anahtar Kelimeler:
İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek BoyacıoğluArıEkmekVitaminMineralPolenBesin
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