Arı ürünleriyle sağlıklı hayat

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, arı ürünlerinin tedavi amaçlı kullanımı konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Arılardan, çok bilinen bal dışında; propolis, arı sütü, arı zehiri, arı ekmeği ve apilarnil gibi ürünler de elde edildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, birçok insanın bilmediği arı ürünlerinin sağlık ve kozmetik başta olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanıldığını ifade etti.

Apiterapi konusuna da açıklık getiren Kekeçoğlu, “Arı ürünlerinin sağlıklı yaşam ve hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılmasına apiterapi denilmektedir.

Apiterapi kavramı henüz ülkemizde çok yeni. Düne kadar bu kavram sadece birkaç bilim insanın yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile sınırlıyken, Sağlık Bakanlığı apiterapiyi yasal olarak, tıp doktorlarının yapması şartı ile uygulamaya koydu. Birçok kişi apiterapiden bahsederken arı zehri terapisini kastetmektedir. Halbuki diğer ürünlerin de hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılması apiterapinin kapsamındadır” dedi.

‘Propolis halk hekimleri tarafından kullanıldı’

Son günlerde en popüler arı ürünlerinden birinin de propolis olduğunu söyleyen Kekeçoğlu, propolisin bağışıklık sistemini güçlendirdiği için özellikle kış aylarında tüketilmesinin önerildiğini ifade etti. Polen alerjisi olmadığı taktirde çocukların propolis tüketiminde hiçbir sakınca olmadığını belirten Kekeçoğlu, propolis kullanımının vücutta oluşan toksik maddelerin uzaklaştırılmasında da önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Propolisin çok eski yıllardan beri halk hekimleri tarafından antiseptik, antibakteriyel, antiinflamatuar ve rejeneratif amaçlarla çeşitli hastalıkların tedavisinde doğal bir ilaç olarak kullanıldığını açıklayan Yrd. Doç. Dr. Kekeçoğlu, Propolisin Tümör İnvazyonu ve Metastaz üzerinde önleyici etkileri, karaciğeri koruyucu etkisi immünmodülatör, antidiyabetik, antikanserojenik olduğuna yönelik araştırma sonuçları da mevcut olduğunu ifade etti.

‘7’den 70’e faydası var’

Arı sütünü de, çocukluktan yaşlılığa kadar faydalanılabilen bir besin takviyesi olarak nitelendiren Kekeçoğlu, “Arı sütünün östrojen ve büyüme hormonunu arttırıcı etkisi olduğuna yönelik araştırma sonuçları bulunmaktadır. Bu nedenle gelişme çağındaki çocuklara arı sütü yedirilmesinde dikkatli olunması ve doktor kontrolünde yedirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan da alerjisi olmayan çocuklara arı poleni önerilebilir” dedi.

Polenin en önemli özelliğinin zengin protein, mineral ve vitamin kaynağı olduğunu belirten Kekeçoğlu, okul çağındaki çocukların ve sporcuların günlük polen tüketimi sayesinde daha yüksek performans göstereceklerini, zinde ve dinç kalacaklarını söyledi.

‘Apiterapi doktor kontrolünde yapılmalı’

Arı ürünlerini tedavi amaçlı kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili uyarılarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Kekeçoğlu, “Artık kişiye özel tedavi uygulamalarının yapıldığı bir çağdayız. Eğer kişiye özel istisnai bir durum yoksa ve kullanacak kişinin arı ürünlerine alerjisi bulunmuyorsa arı ürünlerini kullanabilirler.

Ancak bazı ürünlerin apiterapik amaçlı kullanımının kesinlikle tıp doktoru kontrolünde yapılması gerekmektedir. Arı zehri ile tedavi olmak isteyen kişilerin kendi kendini arıya sokturması doğru bir yaklaşım değildir. Kişiye özel durumlar ve istisnalar az sayıda da olsa insan hayatı önemlidir. Bu nedenle asla hiçbir ürünün kontrolsüz kullanılmaması gerekmektedir” dedi.

İHA