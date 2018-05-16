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Artık süpermikrocerrahi dönemi başladı

4. Asya Pasifik Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi Komite Başkanı Prof. Dr. Taçkın Özalp, "Mikrocerrahi çok küçülmeye başladı, artık çok küçük damarları da dikmeye başladık. Buna süpermikrocerrahi adını veriyoruz. Süpermikrocerrahi ile artık çok küçük doku kayıpları bile eski haline getirilebiliyor" dedi

16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:04
Artık süpermikrocerrahi dönemi başladı

Antalya'da gerçekleştirilen, "4. Asya Pasifik Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi"nde 45 ülkeden 600 mikrocerrahi uzmanı bir araya geldi.

Mikrocerrahide dünyanın önde gelen otoritelerinin ve ünlü profesörlerin katıldığı kongrede, bu alandaki gelişmeler, uygulanan yöntemler ve üzerinde çalışılan konular değerlendiriliyor.

Kongrenin Komite Başkanı Prof. Dr. Taçkın Özalp, Asya Pasifik bölgesinin, Avrupa ve Tüm Dünya Mikrocerrahi Dernekleri Federasyonunun üyesi olduklarını belirterek, farklı ülkelerden mikrocerrahi uzmanlarının Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Antalya'da iki yıl öce Avrupa Mikrocerrahi Kongresini düzenlediklerini anlatan Özalp, şunları belirtti:

"Mikrocerrahi bizim için çok önemli, çünkü mikrocerrah az yetişiyor Türkiye ve bütün dünyada. Mikrocerrahi, çok ince damarların ve sinirlerin dikilmesiyle uzuv kayıplarının önüne geçilmesi demek. Çeşitli doku nakillerinin yapıldığı bir branş. Halkımız bunu yüz, el nakli olarak da biliyor. Sadece bunlar değil, küçük doku kayıplarının da tamir edildiği, uzuv kayıplarının da önüne geçildiği, kişiye fonksiyon kazandırdığı önemli bir branş."

'Çok küçük damarları dikmeye başladık'

Kongrede Türkiye'nin bu alandaki önemini ve yapılan mikrocerrahi ameliyatlarının başarılı olduğunu anlattıklarını vurgulayan Özalp, şöyle dedi:

"Bizim uluslararası alandaki dergilerde çıkan yayınlarda da mikrocerrahide ne kadar başarılı olduğumuzu biliyorlar ama buraya gelip, kendileri görünce mutlu olduk. Türkiye dünyada sağlık açısından çok önemli bir yerde. Sadece mikrocerrahi değil, bütün branşlarda Türkiye önemli. Yurt dışından Türkiye'ye ameliyat olmak için çok fazla sayıda hasta geliyor. Mikrocerrahi de bu açıdan önemli."

Sağlık Bakanlığının oluşturduğu 112 sisteminin uzuv kaybının zamanında ulaştırılarak, hızlı müdahale edilmesini sağladığını aktaran Özalp, şunları kaydetti:

"Mikrocerrahi çok küçülmeye başladı artık, çok küçük damarları da dikmeye başladık. Buna süpermikrocerrahi adını veriyoruz. Süpermikrocerrahi ile artık çok küçük doku kayıpları bile eski haline getirilebiliyor. Bu açıdan da bu kongre çok faydalı oldu. Robotik mikrocerrahi yapılıyor, yeni bir branş. Robotik cerrahi Türkiye'de yapılıyordu ancak robotik mikrocerrahi yeni yeni başlıyor. Bunun da pratikleri yapılıyor. Değişik mikrocerrahi aletleri, mikroskopların tanıtımı yapılıyoruz. Bizim için faydalı bir kongre oldu."

Kongreye, aralarında Çin, Japonya, Güney Kore, Singapur, Filipinler, Hindistan, Azerbaycan, Tayvan, ABD, İngiltere, İtalya, Avustralya, Romanya, Belçika, İsveç, Hollanda, Arjantin ve Kanada'nın da bulunduğu çok 45 ülkeden 600 mikrocerrahi uzmanı katılıyor.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2018 18:06
Anahtar Kelimeler:
MikrocerrahiDokuNakil
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