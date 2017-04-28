Aşı, erişkin dönemde de koruyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özer, erişkin dönemde de tıpkı çocukluk döneminde olduğu gibi aşıların bireyleri hastalıklardan koruduğunu, ekonomik kazanımlar sağladığını bildirdi.

Özer, Türkiye’de artık bütün çocukların doğar doğmaz aşı takvimine uygun bir şekilde aşılanmaya başlandığını ancak aşılara ihtiyacı olanların sadece çocuklar olmadığını anlattı.

Türkiye’de, toplam nüfus içindeki oranı yüzde 8,3’e yükselen yaşlı nüfusun hızla artış gösterdiğini vurgulayan Özer, bu durumun bulaşıcı hastalıklara karşı da duyarlılığı artırdığını kaydetti.

Gürsel Özer, son yıllarda başta risk grupları olmak üzere, erişkin bağışıklamasına verilen önemde iyileşme olmasına rağmen, erişkin ve yaşlılardaki aşılama programlarının etkinliğinin, erişkin aşılama bilincinin yaygınlığının ve aşıya erişilebilirliğin düşük olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

“Çocuklarda başlanan aşılama şemalarının bir devamı olarak erişkinlerde düzenli ve yaş grubuna özgü yapılacak aşılamalarla önemli birçok hastalıklardan korunmak ve ölümleri azaltmak mümkün olabilecektir. Erişkin dönemde de tıpkı çocukluk döneminde olduğu gibi aşılar bireyleri hastalıklardan korur, ekonomik kazanımlar sağlar. Ancak bu başarıların sağlanabilmesi için plan, program, liderlik, uygulamada eş güdüm ve süreklilik çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle her genç, erişkin ve yaşlı, aşıyla önlenebilen tetanos, difteri, grip, pnömokok (zatürre) gibi hastalıklara karşı bağışıklanma imkanından yararlanmalıdır.

‘Aşılama oranlarımızla Avrupa ülkeleri arasında lideriz’

Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 65 yaş üzerindeki herkese ve 18-64 yaş arasındaki KOAH, astım, diyabet, kronik kalp yetmezliği, böbrek hastalığı, kanser gibi eşlik eden hastalığı olan risk gruplarına ücretsiz zatürre aşısı sunulması konusundaki kararını, son derece önemli ve olumlu buluyorum. Aşı takviminde yer alan aşıları kapsayan ücretsiz aşı uygulamaları, aile sağlığı merkezlerinde, üniversite ve kamu hastanelerinde yapılmaktadır. Risk grubundaki herkes bu imkan konusunda bilgilendirilmeli ve aşılanmalıdır.”

Aile hekimliği uygulamasının Türkiye’de 12. yılını geride bıraktığını, aile hekimlerinin artık, vatandaşın sağlığını emanet ettiği, danıştığı hekimler olduğunu anlatan Özer, “Aile hekimlerimiz, koruyucu sağlık hizmetlerinde çok büyük başarı elde etti. Aile hekimlerinin katkılarıyla artık aşılama oranlarımızla Avrupa ülkeleri arasında lideriz. Aile hekimlerimizin desteğiyle aşılamada yukarı doğru giden ivmeyi daha da üst noktalara çıkardık ve çocuklarımızın yüzde 98’ini verem, kızamık gibi birçok hastalığa karşı aşıladık. Şimdi hedefimiz çocuk aşılarında yakaladığımız bu başarıyı erişkin aşılamasına da taşımaktır ve aile hekimlerinin bu noktada çok önemli bir rol üstleneceği açıktır” değerlendirmesinde bulundu. AA