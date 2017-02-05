Aşırı yorgunluk neyin habercisi?

Kalp hastalığının yakın takip ve düzenli bir tedaviyle kontrol altında olması gerektiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nuri Cömert, “Nefes darlığı, çarpıntı, depresyon gibi belirtilerle kendini gösterebilen kalp yetersizliği, tek başına bir hastalık olarak değil, kalp krizi, yüksek tansiyon, kalp kapağı ve kalp kası hastalıkları, diyabet, kronik böbrek yetersizliği ve akciğer hastalıkları gibi farklı rahatsızlıklar sonucu olarak ortaya çıkabiliyor. Yaşam kalitesi ve süresini kısaltan bu tablonun yakın takip ve düzenli tedavi ile vakit kaybedilmeden kontrol altına alınması gerekiyor” dedi.

Yaşla birlikte kalp kasında güç azalması olabileceğini belirten Cömert, kalp yetersizliğinin en sık 65 ve yaş ve üzeri kişilerde görüldüğünü dile getirdi. Dr. Nuri Cömert, “Yine aşırı kilolu bireyler, Tip 2 diyabet hastaları ve daha önce kalp krizi geçirmiş olan kişiler de risk altındadır. Kalp yetersizliğinin başlıca belirtisi, nefes darlığıdır. Diğer belirtiler yorgunluk, çarpıntı, geceleri sık idrara çıkma, bacaklarda şişme, karın şişliği ve boyun toplardamarlarında belirginleşmedir. Şikayetlerin günlük yaşama yansıması, kalp yetersizliğinin ilerlemiş olduğunu gösterebilir. Merdiven çıkarken veya günlük işleri yaparken daha önce olmayan nefes darlığı ve yorgunluk hissi dikkate alınmalıdır. Şikayetlerin erken tanınması ve tedavi edilmesi önemlidir” şeklinde konuştu.

‘Kişiye özel tedavi planlama yapılmalı’

Kalp yetersizliğinin başlıca nedenlerini de söyleyen Uz. Dr. Cömert, “Kalbi besleyen koroner arterlerin tıkanması, hipertansiyon, kalp ritm problemleri, doğumdan itibaren kalp kasının etkilenmesi, kalp kapak hastalıkları, diyabet yani şeker hastalığı kalp yetersizliğinin başlıca nedenleri arasında yer almaktadır” dedi.

Kalp hastalıklarının risk faktörünü azaltmak için 6 öneri olduğunu belirten Dr. Nuri Cömert, “Hipertansiyon ve diyabet tedavinizi aksatmayın, tuzu azaltın, yeşil sebze-meyve tüketin, et yerine balık yiyin, sigara içmeyin ve özellikle açık havada düzenli yürüyüş yapın” dedi.

İlaç tedavilerinin kardiyoloji uzmanı takibinde ve belirli aralıklarda kişiye özel olarak yapılmasının gerektiğini de sözlerine ekleyen Cömert, konuşmasını şöyle tamamladı: “Kalp yetersizliğinde ilaçlara rağmen şikayetler devam