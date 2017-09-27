Aşısızlıktan milyonlarca çocuk ölüyor

Ulusal Aşı Sempozyumunun 27'ncisi, Ankara’da düzenlendi. Sempozyumda hastalıklardan korunmada aşının önemi ile uluslararası veriler tartışıldı, aşı karşıtlığı gibi tartışmalı konular masaya yatırıldı.

Alanında uzman hekimlerin bir araya geldiği ve son güncel verilerin değerlendirildiği sempozyumda, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın moderatörlüğünde aşı konusu ele alındı.

Daha sonra düzenlenen basın toplantısında GlaxoSmithKline (GSK) Medikal Danışmanı Prof. Dr. Anıl Dutta, GSK Gelişmekte Olan Ülkeler Aşı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Selim Badur tarafından konuya ilişkin bilgi verildi.

Prof. Dr. Dutta, aşılama ile her yıl çok sayıda hastalığın önlendiğini ve düzenli aşılama sayesinde birçok ülkede önemli sayıda hastalığın elimine edildiğini söyledi.

"Aşılama ile her yıl 3 milyon ölüm önleniyor, 750 bin çocuk engelli olmaktan korunuyor." diyen Dutta, difteri, haemophilus influenza tip B, hepatit A, hepatit B, herpes zoster, insan papillomavirüs, influenza, kızamık, meningokokkal A, B, C, W, Y, kabakulak, H5N1 gribi, boğmaca, polyomiyelit, pnömokokal, rotavirüs, çiçek, tetanoz, tüberküloz ve suçiçeği hastalıklarının aşıyla önlenebildiğine dikkati çekti.

Dutta, 5 yaşından önce ölen tüm çocukların 5'te 1'inin yaşamlarını aşıyla önlenebilir hastalıklar nedeniyle kaybettiğini belirterek "Sadece 2011'de, 5 yaş altındaki 1,5 milyon çocuk aşıyla önlenebilir hastalıklardan öldü. Bu nedenle, tüm çocuklara yaşam-kurtarıcı aşıların ulaştırılması konusunda acil ihtiyaç söz konusu." dedi.

Prof. Dr. Selim Badur da "Her yıl 1,5 milyondan fazla çocuk aşı ile korunabilir hastalıklardan yaşamını yitiriyor. 5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin yüzde 17'si aşı ile korunabilen hastalıklar sebebiyle gerçekleşiyor" diye konuştu.

İHA