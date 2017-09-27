Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
101218
ALTIN
147.625
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7877
EURO
4.1930

Aşısızlıktan milyonlarca çocuk ölüyor

Her yıl 1.5 milyondan fazla çocuğun aşı ile korunabilir hastalıklardan hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Anıl Dutta, “5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin yüzde 17’si aşı ile korunabilen hastalıklar sebebiyle gerçekleşiyor” dedi.

27 Eylül 2017 Çarşamba 17:22
14 Okunma
Aşısızlıktan milyonlarca çocuk ölüyor

Ulusal Aşı Sempozyumunun 27'ncisi, Ankara’da düzenlendi. Sempozyumda hastalıklardan korunmada aşının önemi ile uluslararası veriler tartışıldı, aşı karşıtlığı gibi tartışmalı konular masaya yatırıldı.

Alanında uzman hekimlerin bir araya geldiği ve son güncel verilerin değerlendirildiği sempozyumda, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın moderatörlüğünde aşı konusu ele alındı.

Daha sonra düzenlenen basın toplantısında GlaxoSmithKline (GSK) Medikal Danışmanı Prof. Dr. Anıl Dutta, GSK Gelişmekte Olan Ülkeler Aşı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Selim Badur tarafından konuya ilişkin bilgi verildi.

Prof. Dr. Dutta, aşılama ile her yıl çok sayıda hastalığın önlendiğini ve düzenli aşılama sayesinde birçok ülkede önemli sayıda hastalığın elimine edildiğini söyledi.

"Aşılama ile her yıl 3 milyon ölüm önleniyor, 750 bin çocuk engelli olmaktan korunuyor." diyen Dutta, difteri, haemophilus influenza tip B, hepatit A, hepatit B, herpes zoster, insan papillomavirüs, influenza, kızamık, meningokokkal A, B, C, W, Y, kabakulak, H5N1 gribi, boğmaca, polyomiyelit, pnömokokal, rotavirüs, çiçek, tetanoz, tüberküloz ve suçiçeği hastalıklarının aşıyla önlenebildiğine dikkati çekti.

Dutta, 5 yaşından önce ölen tüm çocukların 5'te 1'inin yaşamlarını aşıyla önlenebilir hastalıklar nedeniyle kaybettiğini belirterek "Sadece 2011'de, 5 yaş altındaki 1,5 milyon çocuk aşıyla önlenebilir hastalıklardan öldü. Bu nedenle, tüm çocuklara yaşam-kurtarıcı aşıların ulaştırılması konusunda acil ihtiyaç söz konusu." dedi.

Prof. Dr. Selim Badur da "Her yıl 1,5 milyondan fazla çocuk aşı ile korunabilir hastalıklardan yaşamını yitiriyor. 5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin yüzde 17'si aşı ile korunabilen hastalıklar sebebiyle gerçekleşiyor" diye konuştu.

 İHA

Anahtar Kelimeler:
çocukölüyorAşıHastalıkAşılama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim