Askerin hayatını kurtaracak buluş

İzmir Ekonomi Üniveritesi (İEÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Alper Köprülü, Kemal Can Örnek ve Dirsehan Tür; Doç. Dr. Diaa Gadelmavla’nın gözetmenliğinde askerlerin sağlık durumunu anlık kontrol edebilecekleri, konumlarını belirleyecekleri taşınabilir bir cihaz geliştirdi. Sadece askeri uygulamalarda değil, sivil savunma ve itfaiye operasyonlarında da kullanılması amaçlanan sistem sayesinde; personel kentsel ve mobil ağların mevcut olduğu alanlarda gerçek zamanlı izlenebilecek, ayrıca personelin sağlık durumu anlık takip edilebilecek. İnternet sitesi üzerindeki panelden gerçek zamanlı erişim sağlanarak personelin durum ve konum bilgileri görülebilecek ve uzaktan müdahale imkanı bulunabilecek. Kritik durumlarda personelin hayatta kalmasına yardımcı olacak sistem, uygulanacak tıbbi müdahaleye karar vermede önemli bir rol oynayacak. Yardım birlikleri gelene kadar yaralı personelin durumu izlenerek hayatta kalmasını sağlayacak talimatlar da bu şekilde daha verimli ulaştırılmış olacak. Geliştirilen cihaz, içerisinde GSM ve GPS haberleşme modülü, LCD ekran, röle, kalp ritmi, EKG ve sıcaklık ölçümüne yarayan sensörler bulunduruyor.

‘Altyapı masrafı yok’

Proje hakkında bilgi veren İEÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Alper Köprülü, “Cihaz; askeri personelimiz, kolluk kuvvetlerimiz için giyilebilir olarak tasarlandı. Bu bir tişört, yelek, kemer olabilir. Personelin uzaktan takip edilebilmesi, sağlık durumlarının gözlenebilmesi ve kalp dataları, vücut sıcaklığı ile lokasyon unun tam olarak belirlenebilmesini amaçlıyoruz. Sistem sayesinde operasyonlarda verimlilik amaçlıyoruz. Bu teknoloji yurt dışında kullanıyor. Biz de bu teknolojiyi daha farklı bir noktaya taşıyarak dünyaya pazarlamak istiyoruz” dedi.

Köprülü, şunları söyledi: “Suriye’deki iç savaşta GSM bağlantısı hala aktif. İnsanlar telefonlarından internete girebiliyorlar. Biz de bu sistemle altyapı masrafı olmaksızın askerlerimizi kontrol edebiliriz. Son zamanlarda çok sayıda şehit verdik. Bu sistemle ne kadar az şehit verebiliriz, bunu amaçlıyoruz.” İHA