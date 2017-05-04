Astım hastalığı hızla yayılıyor

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, ‘Dünya Astım Günü’ dolayısıyla açıklamada bulundu. Yıldız, tüm dünyada her sene Mayıs ayının ilk Salı günü kutlanan bu günde, yapılan aktiviteler ve bu konudaki diğer çabalarla astım hastalığı hakkında farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Prof. Dr. Füsun Yıldız “astımınızı rahatlatın hayatınıza sağlık katın” dedi.

Astımın akciğer içi hava yollarında daralmaya neden olan ve alevlenmeler (ataklar) ile seyreden müzmin (kronik) bir akciğer hastalığı olduğunu belirten Prof. Dr. Füsun Yıldız; “Hava yollarındaki bu daralmanın nedeni mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının şişmesidir. Hastalık tekrarlayan nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı/hışıltı/ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir” şeklinde konuştu.

Çevresel risk faktörleri önemli

Dünyada yaklaşık 335 milyon kadar astımlı hastanın olduğunu söyleyen Prof. Dr. Füsun Yıldız, “Astımın görülme sıklığı ülkeler arasında farklılık göstermekte ve yıllar içinde giderek artmaktadır” ifadesini kullandı.

Astım hastalığının ortaya çıkmasında etken olan risk faktörleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Füsun Yıldız sözlerine şöyle devam etti: “Astımın neden bazı bireylerde görülüp, bazılarında görülmediği işte bu risk faktörleri ile açıklanabilir. Bu faktörler kişiyle ve çevreyle ilgili olmak üzere iki gruptur. Kişisel risk faktörleri içinde kalıtım yani genetik yapı, cinsiyet ve şişmanlık sayılabilir. Çevresel risk faktörleri ise kalıtsal olarak yatkın bireylerde astımın ortaya çıkması ve ağırlığı üzerinde rol oynar. Bunlar alerjenler, tekrarlayan akciğer infeksiyonları, sigara dumanına maruziyet, bazı ilaçlar, iç ve dış ortam hava kirliliği ve beslenme tarzıdır.”

‘Astım kontrol altına alınabilir’

Astım hastalarının belirlenmesinde ölçüm testlerinin kullanıldığı bilgisini paylaşan Prof. Dr. Füsun Yıldız; “Yakınmaları astımla uyumlu olan hastalarda yapılan muayene ve nefes ölçüm testleri ile teşhis koyulur” dedi.

Astım tedavisinin amacı hastalığın kontrol altına alınması ve sağlanan bu durumun idame ettirilmesidir diyen Prof. Dr. Füsun Yıldız, “Uygun ilaç tedavisi ile, astımlılar iş ve okul dahil günlük yaşamlarına, hastalık nedeni ile herhangi bir kısıtlanma olmadan devam edebilirler. Astım ilaçlarının büyük bir kısmı soluk alma yolu (inhalasyon) ile kullanılan ilaçlardır ve bu yolla daha az yan etki ile direk hava yollarında istenen tedavi edici etkiyi oluştururlar. Özel cihazlarla verilirler. Tedaviye başlanırken bu özel cihazların kullanım şekli mutlaka hastalara gösterilmelidir” dedi.

Astımın tam kontrol altında olması ne demek olduğunu açıklayan Yıldız, “Astımlı bir hastanın gündüzleri astım yakınmasının bulunmaması, gece astım nedeni ile uykudan uyanmaması, hastalığı tedavi eden ve kontrol altında tutan ilaçları kullanırken ayrıca sık olarak hızlı etkili nefes açıcı ilaçlara gereksiniminin olmaması, nefes ölçüm testlerinin normal olması ve günlük işlerini engellenmeden yapabilmesi hastalığın tam kontrol altında olduğunu gösterir” dedi. İHA