‘Bağımlılık çipi bonzaide işe yaramıyor’

Moodist Psikiyatri Hastanesi Bağımlılık Merkezi Direktörü Prof. Dr. Kültegin Ögel, “Bağımlılık tedavisinde kullanılan ve halk arasında çip olarak bilinen naltrekson (naltrexone) implant, bazı haberlerde mucize gibi sunulmakta. Oysa bağımlılık çipi sadece eroin tedavisinde kullanılmakta, bonzai ya da başka bir madde için kullanılmamaktadır” bilgisini verdi.





Ögel, madde bağımlısı sayısının her geçen gün arttığını hatırlatarak bağımlılıkla mücadele konusunda basında çok sayıda haberin yer aldığını kaydetti.

Bağımlılık çipinin kullanım alanlarının sınırlı olduğunu ifade eden Ögel, şu bilgileri verdi:





“Bağımlılıkla mücadele yöntemleri de gelişiyor ve bu yöntemlere ulaşmak da kolaylaşıyor. Bağımlılık tedavisinde kullanılan ve halk arasında çip-ellet–implant olarak bilinen naltrekson (naltrexone) implant bazı haberlerde mucize gibi sunulmakta. Oysa naltrekson implant yani bağımlılık çipi sadece eroin tedavisinde kullanılmakta, bonzai ya da başka bir madde için kullanılmamaktadır.





Özellikle ilaç kullanmayı istemeyen kişilerde etkin bir yöntemdir. Çünkü ağızdan ilaç almayı unutan kişiler, tekrar eroine başlayabilir. Ancak çip veya pellet takıldığında ilacı unutmak söz konusu olmaz. Bedeninde sürekli Naltrekson (naltrexone) isimli ilaç kalmaya devam eder ve kaza sonucu eroin alsa bile eroin etki göstermez.”



‘Çip deri altına yerleştiriliyor’

Dr. Cavid Guliyev ise çipin uygulanışını şöyle aktardı: “Hasta bir süre takip ediliyor, bedeninin eroinden arınması sağlanıyor ve küçük bir operasyonla çip deri altına yerleştiriliyor. Naltrekson isimli ilaç, beyinde eroinin oturduğu yere oturuyor ve bedene eroin girdiğinde, eroinin beyinde etki göstermesini engelliyor.

Bu ilacın kullanılma amacı, kişi eroin kullandığında maddenin etkisini hissetmesini engellemektir. Bunun sonucu kişi eroin kullanmaya devam etmez. Naltrekson çip veya pelletleri, cilt altına takıldığında 3 ay gibi bir süre etki gösterir. Böylece kişinin her gün ağızdan tablet içmesine gerek kalmaz. Naltrekson (naltrexone)–çip/pellet kullanımı aynı zamanda madde isteğini ve arzusunu da azaltır.” AA